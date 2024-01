Zcs People: innovazione digitale, cuore umano

Si prepara un anno di grandi sfide per ZCS People, il più grande network di Zucchetti Top Partner HR - composto dalle aziende Zucchetti Centro Sistemi, HRZ, Alpha Sistemi e HRS - unite da una forte sinergia aziendale e da una condivisione di valori e progetti: mettere la persona al centro dell’innovazione tecnologica. ZCS People si distingue come un riferimento autorevole nel settore HR, mettendo al centro della sua strategia l'innovazione digitale e l'attenzione alle persone, anticipando i concetti dell’Industria 5.0. Il nuovo claim "Innovazione Digitale, Cuore Umano" riflette le intenzioni chiare del gruppo, unendo la fondamentale digitalizzazione dei processi con una profonda attenzione alla persona, al lavoratore e al suo benessere. Leader della tua Human Revolution Con una distribuzione senza precedenti, ZCS People rappresenta un network unico di competenze per l'intero Paese. Oltre alle sedi consolidate in Toscana, Lombardia, Emilia Roma, Sardegna, Umbria, Lombardia, Piemonte,Veneto e Campania, ZCS People amplia la sua presenza con nuove sedi nel Lazio a Roma e in Basilicata a Potenza, avvicinandosi sempre di più alle esigenze delle imprese locali. ZCS People: Crescita Sostenuta e Prospettive Ambiziose per il 2024 Il bilancio consolidato di ZCS People per il 2023 è stato caratterizzato da una crescita eccezionale, con un notevole aumento del +37% rispetto al 2022. Il fatturato finale del 2023 registrato dal gruppo ZCS People è stato di €23 milioni. Con il costante impegno verso obiettivi ambiziosi, ZCS People guarda avanti e stima un ulteriore sviluppo con lo stesso trend di crescita anche per il 2024. Crescita Esplosiva delle Risorse Umane Il numero di risorse umane impiegate da ZCS People ha conosciuto un incremento del +55% nel 2023, superando ora le 200 persone.

"Questa crescita del team riflette la sempre più vasta presenza sul territorio nazionale territoriale e la crescente richiesta di competenze avanzate nel campo delle risorse umane. "Sono profondamente consapevole della straordinaria forza del marchio ZCS People, una forza che si nutre della fiducia e delle aspettative che i nostri clienti ripongono in noi. Le nostre strutture sono concepite per soddisfare ogni esigenza, e ci impegniamo costantemente a superare le aspettative. In questo percorso, la nostra attenzione è sempre rivolta in modo specifico alla prima risorsa di ogni azienda: la Persona. È la consapevolezza di questa responsabilità che ci guida nell'offrire soluzioni e servizi che non solo rispondono alle sfide aziendali, ma che pongono al centro il benessere e il successo delle persone coinvolte." - Alessio Polloni, Sales Manager di ZCS Software Division.

"Sono entusiasta di esprimere la mia passione nel progetto innovativo di ZCS People, in quanto ci posiziona come riferimento autorevole nel settore delle risorse umane. L'approccio centrato sull'innovazione digitale riflette la volontà di ZCS People di abbracciare le ultime tecnologie per migliorare l'efficienza dei processi HR, fondamentale per rimanere all'avanguardia in un mondo sempre più tecnologico. Il progetto di ZCS People è un esempio ispiratore di come l'innovazione digitale e l'attenzione umana possano convergere per creare un ambiente lavorativo sostenibile e all'avanguardia. - Franco Boriani Sales & Marketing Director HRZ.

“Abbiamo chiuso il 2023, nostro primo anno in ZCS People, con grandissima soddisfazione. Con gli altri partner abbiamo condiviso strategie vincenti, che ci hanno permesso di raggiungere eccellenti risultati economici, oltre ad avere accolto nuove risorse nella nostra organizzazione. Abbiamo iniziato a mettere a fattor comune le esperienze vissute e cerchiamo di capitalizzarle costruendo una metodologia che ci accomunerà nel lavoro con il cliente. I team di lavoro si sono conosciuti ed hanno iniziato a fare sinergia. Non avrei mai pensavo si riuscisse a fare tanto in un anno. Guardiamo al futuro con prospettive promettenti che ci spingono verso nuovi traguardi per questo 2024.” - Francesco Bonaventura, CEO di Alpha Sistemi.

“Abbiamo sempre dato un grande valore al concetto di “squadra” e su questa convinzione abbiamo costruito la nostra azienda. Questo pensiero è stato condiviso sin dall’inizio da tutte le persone coinvolte nel nostro progetto, che oltre ad avere spiccate doti professionali e dalle notevoli qualità umane. Il nostro ingresso nella “famiglia” ZCS People non ha fatto altro che consolidare questo spirito di gruppo in un sodalizio che ha sempre avuto nel suo DNA il nostro medesimo convincimento e quindi la sinergia è stata immediata senza alcun periodo di assestamento. Tutto ciò ci ha permesso di continuare a correre ancora più veloci e performanti senza alcun intralcio” – Antonio Martellone, presidente del CDA di HRS