ZCS People Event, due giorni dedicati all’Innovazione delle Risorse Umane

Oltre 200 specialisti in ambito HR & Digital Transformation provenienti da tutta Italia si sono incontrati il 29 e 30 settembre in un accogliente resort sulla costa toscana per un evento speciale dedicato all’innovazione nell’ambito delle tecnologie e servizi HR.

L'appuntamento ha sancito il kick off delle attività di ZCS People, Centro di Competenza Zucchetti HR Leader in Italia - gruppo composto dalle aziende Zucchetti Centro Sistemi, HRZ, Alpha Sistemi e HR Sud, che sono unite da una forte sinergia aziendale e da una condivisione di un ambizioso progetto: mettere al centro della crescita aziendale il capitale umano.

Distribuita su 13 sedi in 9 regioni italiane, con oltre 200 esperti con competenze trasversali, ZCS People si pone l’obiettivo di fornire alle aziende italiane, di qualsiasi area, dimensione e settore di appartenenza, soluzioni, servizi e progetti digitali per gestire le risorse HR e innovare la relazione con il personale.

L’obiettivo del meeting è stato di dare consapevolezza a tutti i suoi componenti della forza del gruppo, far conoscere le caratteristiche, trasmettere i punti di forza e di unione, rafforzare le sinergie già in atto, e di presentare quelle che verranno costruite.

L’apertura dei lavori è stata fatta dal Presidente Cav. Lav. Fabrizio Bernini, che con la sua visione di lungo periodo, ha tracciato il percorso di ZCS People. “Quattro aziende con una storia ed un percorso diverso, con tante eccellenze “umane” che condividono la stessa vision ed ambiscono allo stesso obiettivo di crescita” che poi ha subito puntualizzato “Il tutto nel pieno rispetto delle autonomie, della piena responsabilità dei ruoli delle singole realtà del gruppo per consentire di mantenere capillarità sul territorio e velocità per andare incontro alle esigenze sempre più specifiche del cliente”.

Nel suo discorso anche un commovente e toccante ricordo di Mino Zucchetti, fondatore di Zucchetti SpA, recentemente scomparso, al quale lo legava una profonda e reciproca stima, la riconoscenza di aver creduto nei suoi progetti iniziali e aver condiviso il valore dell’innovazione come pilastro dello sviluppo aziendale.

Un importante messaggio di sostegno ed apprezzamento per il saper far rete, è arrivato anche dalla casa madre Zucchetti, rappresentata da Paolo Susani, Direttore Commerciale di Zucchetti spa. “In uno scenario sempre più competitivo, ultra specializzato e soprattutto sempre più informato e selettivo, serve stringere alleanze di valore, all’interno e all’esterno delle organizzazioni, per massimizzare il potenziale del gruppo non solo con le applicazioni, ma anche con le competenze, nell’ottica di aumentare le opportunità di business e la soddisfazione dei clienti”.

E’ intervenuto anche Luca Stella, Innovation Manager di Zucchetti, che ha annunciato un importante progetto “L’ultima frontiera della nostra continua innovazione è un servizio in ambito HR Fintech, progettato insieme a un noto player nell’ambito dei servizi finanziari, che rivoluzionerà il rapporto impresa-dipendente”.

Tra i momenti salienti dell'evento, è stata la partecipazione di ospiti illustri che hanno condiviso la loro esperienza nel settore delle risorse umane e dell'innovazione. In particolare, la presenza di Ferrarotto per Lamborghini ha portato un interessante punto di vista sull'evoluzione delle strategie HR.

Nella tavola rotonda si sono invece confrontati i responsabili aziendali delle aziende che compongono ZCS People.

Arianna Sacchetti Software Division Manager di Zucchetti Centro Sistemi “ Viviamo ogni giorno di innovazione e contaminazione con le altre divisioni aziendali, traducendo la tecnologia in “wellbeing” per i nostri collaboratori e per i nostri clienti”.

Simone Uggeri, CEO di HRZ: “Servizi sempre più personalizzati e a misura delle Persone, questo è quello che il mercato ci chiede ormai da tempo, e per il quale stiamo organizzando la nostra struttura e formando le nostre persone”

Gli fa seguito Francesco Bonaventura, CEO di Alpha Sistemi: “Nati come specialisti nel mondo Paghe, abbiamo esteso nel corso degli anni le nostre competenze HR, e oggi siamo coinvolti sempre più in progetti verticalizzati per i nostri clienti”

Antonio Martellone, CEO di HR Sud: “Rappresentiamo l’anima più a Sud del gruppo ZCS People. Il sistema imprenditoriale del mezzogiorno sta mettendo sempre più accento sui temi e sui processi HR, e noi siamo pronti a supportarli in questo passaggio epocale”

Un mix di convivialità, formazione e team building trasversale tra le varie aree funzionali del gruppo per nei due giorni trascorsi sul litorale toscana con enorme entusiasmo generale.

Unicità, progettualità, velocità, sinergia, questi i valori rimarcati dai Manager del gruppo convinti che la collaborazione e il saper mettere a fattor comune esperienze e competenze possano rappresentare il carattere distintivo di ZCS People.