Zoom ne licenzia 1.300: "colpa" del ritorno alla normalità post-Covid

Tocca anche a Zoom, dopo Google, Amazon, PayPal, Spotify e tanti altri big del settore. La società che gestisce la popolare piattaforma per videoconferenze ha annunciato un taglio di 1.300 posti di lavoro, cioè il 15% del totale. A pesare la riapertura degli uffici e il ritorno agli incontri dal vivo, ma anche la concorrenza, tra gli altri, di Microsoft Teams. Subito dopo l'annuncio, il titolo di Zoom è volato a Wall Street al +6%.

Zoom Video Communications, con sede a San José, in California, è stata una delle società che hanno maggiormente "beneficiato" della restrizioni legate alla pandemia per costruire il proprio successo, grazie alla sua app e piattaforma pc per le videoconferenze, cui è seguito un lungo e difficile periodo di adattamento dopo il ritorno alla normalità. Il trend positivo si è registrato grazie all'enorme mole di riunioni, lezioni e conferenze da remoto, diventati popolarissimi sulla piattaforma, che offre una versione gratuita del servizio, ma che non ha retto alla contrazione della domanda.

In pochissime settimane, a inizio 2020, Zoom era diventata una delle applicazioni più scaricate e popolari al mondo. Il gruppo procedette all'assunzione di migliaia di persone. Eric Yuan, l'amministratore delegato del gruppo, ha dichiarato di aver più che triplicato la forza lavoro durante la pandemia e di aver "fatto errori", per esempio non valutando correttamente se la crescita della società fosse sostenibile. Yuan ha poi detto che si ridurrà il compenso del 98% e che i bonus aziendali saranno sospesi per il 2023. Gli altri top manager avranno un taglio dello stipendio del 20%. "Abbiamo preso la decisione difficile ma necessaria di ridurre il nostro team di circa il 15% e dire addio a circa 1.300 colleghi laboriosi e di talento", ha scritto il Ceo di Zoom sul blog della compagnia, spiegando che la piattaforma è cresciuta molto a causa della pandemia ma che ora deve adattarsi "all'incertezza dell'economia globale".

"Mentre il mondo passa alla vita post-pandemia, stiamo vedendo che le persone e le aziende continuano a fare affidamento su Zoom. Ma l'incertezza dell'economia globale, e il suo effetto sui nostri clienti, significa che dobbiamo fare uno sguardo duro, ma importante, dentro di noi per resettarci in modo da poter resistere all'ambiente economico, fornire risultati per i nostri clienti e raggiungere la visione di lungo termine di Zoom", ha detto Yuan. Eric Yuan, 52 anni, cinese-americano, ha fondato Zoom 12 anni da e da allora ricopre gli incarichi di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato. Vanta una lunga carriera nel mondo tech.