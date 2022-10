CioccolaTò porta il cibo degli Dei a Torino

Gli Dei arrivano a Torino e per dieci giorni dal 28 ottobre al 6 novembre regalano il loro cibo più prezioso e gustoso a "CioccolaTò", scrigno di emozioni per il palato, che trasformerà il centro cittadino, e non solo, in un teatro di capolavori da non perdere per tutti i golosi doc. Fra via Roma e piazza San Carlo si potrà fare un vero e proprio viaggio senza confini nel cioccolato, con esplorazioni in lungo e in largo in un "Giro delle cucine nel mondo" in dieci Paesi del cacao con ricette made in Messico, Perù, Ghana o Brasile e con uno spazio espositivo con storie, fotografie e filmati oltre frontiera.

Da non perdere i laboratori dei più grandi maestri cioccolatieri d'Italia come Guido Gobino, Guido Castagna e Silvio Bessone e Conpait . E gli showcooking stellati proposto dagli chef Andrea Larossa, Marcello Trentini , Fabrizio Tesse e Claudio Vicina il Pastry Chef Filippo Novelli con una girandola di piatti fra Chocolate Food Experience e ChoccoDelivery. CioccolaTò Diffuso coinvolgerà diversi ristoranti e bistrot, e le residenze sabaude e i caffé storici apriranno le loro porte al gusto con una Merenda Reale unendo una tazza di cioccolata a un Bicerin. Non mancheranno convegni, incontri e confronti come quello di Oropuro fra tavolette e caffè ed è previsto un CioccoHalloween per il 31 ottobre con il "Cioccolato o scherzetto" della Pastry chef Silvia Federica Boldetti e l’animazione della associazione N.I.D.A . Spazio anche alla creatività con Cioccolatissima con i giovani artisti che in piazza San Carlo esporranno le loro opere dedicate all'oro nero (da mangiare) in concomitanza con Artissima 2022 dal 4 al 6 novembre. Ci sarà anche un CioccoCabrioBus che girerà fra il centro e la periferia per "Fuori di Cioccolato”. Una carrellata di eventi che puntano a far conoscere i luoghi legati al cacao piemontese e che toccano anche la provincia con i suoi angoli baciati dagli Dei della gola.