Ad Arezzo una notte di storia ed emozioni. Santo Spirito vince la Giostra del Saracino

Ad Arezzo, in una piazza Grande gremita e colorata come da tradizione, Porta Santo Spirito ha vinto la 145a edizione della Giostra del Saracino, disputata in notturna. La lancia d'oro, intagliata dal maestro Francesco Conti con la collaborazione dell'artista Giovanni Frangi, era dedicata a Giorgio Vasari, del quale quest'anno ricorre il 450° anniversario della morte.

Un evento storico per Arezzo

La sfida cavalleresca mette di fronte i giostratori dei quattro quartieri cittadini, che armati di lancia devono percorrere la lizza al galoppo per poi colpire il tabellone del buratto (l'automa che rappresenta il re delle Indie), in cerca del massimo punteggio possibile (da 1 a 5 con penalizzazioni e bonus previsti dal regolamento).

Un suggestivo corteo con circa 400 figuranti ha attraversato le vie del centro per arrivare nella piazza che rappresenta il cuore pulsante della città, dove si sono esibiti gli Sbandieratori al suono dei tamburi e delle chiarine dei Musici.

Poi è cominciata la Giostra, emozionante e ricca di colpi di scena. Porta del Foro ha chiuso le due carriere regolari con 9 punti totali e così hanno fatto anche Porta Crucifera e Porta Santo Spirito. Subito fuori Porta Sant'Andrea che con 7 punti ha tradito le attese e abbandonato ogni velleità.

Sono stati quindi necessari gli spareggi, in cui è successo di tutto: Davide Parsi di Porta del Foro ha spezzato la lancia nell'impatto contro l'automa (evento rarissimo che non si verificava dal 2012), conquistando il diritto a raddoppiare il punteggio. Il suo colpo però non era stato granché e così i 2 punti sono diventati “solo” 4, pochi per sperare di chiudere la contesa. Lorenzo Vanneschi di Porta Crucifera, in una piazza caldissima per tifo e partecipazione, è andato dritto sul 5 ma per i rossoverdi la doccia fredda è arrivata poco dopo: carriera lenta (il tempo massimo è fissato in 4,85 secondi) e decurtazione di 2 punti. Porta Santo Spirito, con la strada ormai spianata, non ha sbagliato: 5 perfetto per Gianmaria Scortecci, vero mattatore della serata, e trionfo meritato per il quartiere gialloblu, adesso in testa all'albo d'oro della manifestazione con 40 vittorie.

La lancia d'oro è stata consegnata dal sindaco Alessandro Ghinelli al rettore Giacomo Magi, all'esordio in queste vesti, e poi è stata portata in duomo in mezzo a una folla di quartieristi, che hanno festeggiato fino a tarda notte. Il primo settembre si torna in piazza per la seconda edizione annuale della Giostra del Saracino.