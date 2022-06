Ritorno in grande stile per la Giostra del Saracino, ad Arezzo è bagno di folla

Arezzo ha festeggiato la Giostra del Saracino con un calore e una partecipazione inconsueti. La manifestazione, annullata per due anni e tornata nel settembre scorso con rigide limitazioni di pubblico legate al Covid, si è svolta ieri sera, sabato 18 giugno, in una piazza Grande gremita. Presenti anche le telecamere della Rai, che manderà in onda uno speciale nel programma Uno Mattina. Mediaset, invece, ha girato alcune scene della fiction “Fosca Innocenti”, con Vanessa Incontrada nel ruolo del vice questore di polizia, proprio durante la Giostra. La 141esima edizione della manifestazione era dedicata all'istituto Thevenin, che accoglie madri e figli in situazioni di disagio e di cui nel 2020 ricorrevano i 150 anni dalla fondazione. L'ha vinta Porta Santo Spirito, il quartiere più forte, con una coppia di giostratori di altissimo livello per qualità tecniche ed esperienza.

Il tiro decisivo del giostratore di Porta Santo Spirito Elia Cicerchia

Contro il buratto, che rappresenta il saraceno re delle indie, Scortecci ha colpito il cuore del tabellone, centrando il 5 che è il punteggio massimo e consentendo poi al compagno Cicerchia di mettere la lancia su un 3 facile facile. Gli avversari si sono sciolti come neve al sole: Porta del Foro non è andata oltre i 7 punti totali (3 per Rossi, all'esordio, e 4 per Parsi), mentre i campioni uscenti di Porta Crucifera si sono fermati a 6 (4 per Rauco, 2 per Vanneschi). Peggio ancora ha fatto Porta Sant'Andrea: il debuttante Montini ha colpito il 2 ma ha corso una carriera troppo lenta e la fotocellula l'ha stangato, lasciandolo addirittura a 0. A parziale consolazione è arrivato il 5 di Marmorini, che non ha modificato l'epilogo della serata.

Porta Santo Spirito è così salita a 38 successi totali, affiancando Porta Crucifera nell'albo d'oro (Sant'Andrea resta a 37, Porta del Foro è staccata a quota 27). Il quartiere ha festeggiato con il Te Deum di ringraziamento in Duomo, poi la lancia d'oro è stata portata in sede dopo un applaudito corteo lungo Corso Italia, circondata da una folla colorata ed entusiasta.