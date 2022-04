Balloon Museum presenta Pop Air

Balloon Museum vola a Parigi dal 14 aprile al 21 agosto 2022; la mostra esperienziale Let’s Fly che ha travolto il pubblico Italiano a Roma con oltre 300.000 visitatori, presenta un nuovo allestimento dal titolo Pop Air nei suggestivi 5.000 mq de la Grande Halle a la Villette. Un incubatore di creatività e design che accoglierà i maggiori esponenti internazionali, stimolando a creare interpretazioni originali di uno dei movimenti Pop più acclamati al mondo. Il percorso espositivo si compone d’ opere interattive di grande scala, che trasportano il visitatore in una dimensione altra, dove perdere i normali riferimenti spaziali e tornare bambini, in un contesto immersivo e fortemente esperienziale.

Dall’idea alla sua realizzazione, la mostra rientra nelle grandi produzioni della Lux eventi, un’eclettica realtà specializzata in produzioni e marketing, con sede a Roma ma attiva sul territorio internazionale. Tra i protagonisti dell'esibizione: lo studio australiano Eness che arricchirà gli spazi con Cupid’s Koi Garden, la prima fontana gonfiabile del mondo; Cyril Lancelin, artista francese tra i più quotati esponenti della inflatable art internazionale che presenterà l’opera Knot; l’installazione Never Ending Story del collettivo italiano Motorefisico ci immergerà in un universo psichedelico cambiando la percezione dello spazio, rendendolo infinito; Max Streicher, artista canadese che presenterà Battle of canne, leggere e gonfiabili sculture; i catalani Penique Productions che creeranno un enorme gonfiabile visitabile al suo interno che dialogherà con lo spazio; Karina Smigla-Bobinski con ADA, un globo trasparente che fluttuerà liberamente nella stanza, lasciando segni su pareti, soffitti e pavimento; Claire Ashley presenterà al pubblico Clown (Star Patrick), una grande opera colorata e stravagante; gli enormi cuscini gonfiabili rossi di Geraldo Zamproni, dal titolo Volatile Structure, “sorreggeranno” la struttura de La Villette; Plastique Fantastique parteciperanno alla manifestazione con Reset Theory un installazione pneumatica, trasparente e leggera L'artista italiano Mimmo Rubino, conosciuto anche come Rub Kandy, presenta al pubblico i GINJOS. Personaggi di forma e colori diversi che occuperanno lo spazio, una tribù appena scoperta fatta di individui misteriosi, dall'origine ignota, che con la loro iconicità gommosa si candidano a diventare il tormentone dell'evento.

Infine Quiet Ensemble presenteranno Hypercosmo, un’originale e maestosa rappresentazione di un nuovo macrocosmo, dove il cielo e il mare saranno in diretta comunicazione. Un milione di palline e quattrocentomila palloncini, unitamente a proiezioni, suoni e luci, accompagneranno l’esperienza fino al culmine con un’evoluzione inaspettata che coinvolgerà il pubblico, per una performance indimenticabile. Molteplici altre opere e la vivace Balloon Street, arricchiranno l’esperienza invogliando lo spettatore a scattare foto uniche. Pop Air invita ad esplorare, sperimentare e giocare con le opere, le quali sono dotate di capacità narrativa per lasciare un segno inedito a favore delle seguenti tematiche: uguaglianza, pace e tante altre. Inoltre l’evento si afferma come responsabile, in quanto realizzato in modo da minimizzare la propria impronta ambientale sul territorio. L’impegno si traduce in azioni concrete sostenute dal partner e fornitore Gemar®?, la prima azienda del settore balloon e party ad adottare il reporting di sostenibilità certificato secondo le linee guida GRI con forniture di palloni con il lattice di gomma 100% naturale. Conferire qualità artistica al palloncino, riesce a destare la curiosità dello spettatore, un oggetto noto che viene inserito in un nuovo contesto, prende forme sorprendenti e assume significati più profondi, attraverso l’arte di scolpire l’aria.