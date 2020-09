Amazon cerca personale da assumere, le offerte per lavorare da casa in smart working

Lo chiamano lavoro agile e, data l’emergenza sanitaria che l’epidemia da Coronavirus ha portato con sé, molte aziende lo hanno adottato come metodo di lavoro alternativo. Ora Amazon, il colosso internazionale leader nella vendita online, cerca personale da assumere disposto a lavorare in smart working su tutto il territorio nazionale. Si tratta di posizioni virtuali per le quali non è richiesta la presenza fisica in una delle sedi del gruppo. L’attività lavorativa si svolgerà infatti per intero da remoto.

Amazon cerca personale da assumere: le offerte di lavoro

Le aree di maggior interesse per queste selezioni di lavoro a distanza sono per lo più rivolte a servizi web e ambiti trasporto e logistica, risorse umane, tecnologia delle operations, distribuzione ordini e servizio clienti. Le figure ricercate al momento sono sr expansion manager; graduate responsabile di produzione, area manger, leadership program; business analyst ed early life-cycle manager.

Il sr expansion manager deve avere una laurea triennale e un’esperienza di almeno 3 anni, capacità organizzative, conoscenza dell’inglese e disponibilità a viaggiare all’estero. Il graduate responsabile di produzione, area manger, leadership program invece lavorerà nella logistica e dovrà avere una laurea, doti comunicative, capacità di analisi e flessibilità oraria. E poi ancora Amazon cerca un business analyst laureato in Finanza, Economia Aziendale o Ingegneria con pregressa esperienza, che conosca Excel, l’inglese e il francese e che sappia effettuare analisi finanziarie; e un early life-cycle manager laureato in ingegneria che conosca Cmms moderni e tecniche di manutenzione preventiva-predittiva, diversi MHS e OEM, Excel, Project e Power Point.

Amazon, infine, seleziona anche altri profili da inserire in organico ma che lavorino in smart working. Tra questi controls systems engineer, amazon logistics; team lead operations; health & safety manager; tirocinante area it; procurement-purchasing intern; stagista security & loss prevention; health and safety intern; on road safety manager; project engineering manager; tirocinante operations & logistics; automation program manager; amazon logistics - launch planning program manager; reliability maintenance engineering area manager; automation engineer; manager, industry specialist solution architect; emea power utilities specialist solutions architect; senior database specialist (specialist tam); operations area manager centro e nord italia; responsabile di produzione-logistico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi fosse interessato alle assunzioni Amazon e alle nuove opportunità di lavoro da casa può visitare la pagina dedicata alle posizioni virtuali della piattaforma dedicata alle carriere, cliccando alla sezione “Lavora con noi”. Lì è possibile prendere visione delle offerte di lavoro agile firmate Amazon così da candidarsi online, inviando il proprio curriculum vitae tramite l’apposito form.