A la Recherche, il film di Giulio Base sul romanzo di Proust è arte pura

Il cinema, la letteratura, l'estetica, l'etica, la politica, la vita. Giulio Base ci riporta al 1974 per farci assaporare tutte le sfumature di un 'epoca con una storia che chiudendosi in sé stessa arriva a restituire uno spirito diffuso in un particolare momento storico ma anche e soprattutto in una variegata comunità, quella degli artisti, in ogni tempo. “A la recherche”, presentato all' ultima Festa del Cinema di Roma arriva in sala il 2 novembre. Gli attori del cast sono solo due, lo stesso regista e Anne Parillaud.

A la Recherche, trama

È l'inizio dell'estate del 1974 e in una grande ma decadente villa immersa nel verde dei Castelli Romani troviamo un'attrice e uno sceneggiatore impegnati a valutare alcune pagine di un copione. Il confronto dialettico è serrato. L'attrice insiste per stimolare il talento un po' in disarmo dello sceneggiatore. Entrambi non più giovanissimi sono infatti alla ricerca dell'occasione per rilanciare la propria carriera ma anche la propria esistenza un po' in pausa. Lo sceneggiatore, che in gioventù ha espresso il suo talento anche come romanziere, ora lo tiene in stand by cercando di sbarcare il lunario firmando con pseudonimi film di cassetta, poliziotteschi, commedie erotiche ed altri B movies. L'attrice, francese e di estrazione altissimo borghese si trascina tra salotti e idee che non si concretizzano, fasti passati, illusioni presenti e ottime entrature che però non le concretizzano la possibilità di tornare sotto i riflettori. Per quanto l’orgoglio non le consenta di ammetterlo apertamente fino a un certo punto, infatti anche la sua carriera è ormai al palo e si ritrova a fare i conti con i problemi materiali di una troppo lunga lontananza dal set. Per questo ha avuto un'idea, il più ambizioso dei progetti cinematografici: la trasposizione sul grande schermo di una pietra miliare della letteratura europea, il monumentale “Alla ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust, un adattamento da sottoporre poi all'attenzione di Luchino Visconti per realizzare un film indimenticabile. E’ quel nome che risveglia l’interesse e la passione per il progetto dello sceneggiatore, che si culla nel sogno di poter scrivere per il suo idolo, mentre la sua compagna d’avventura si arma di rubrica telefonica per trovare il modo di fare arrivare quell’opera al vecchio amico-amante-pigmalione chissà. Nelle lunghe ore di lavoro fianco a fianco però man mano che si sviluppa l’idea del film e della sceneggiatura si assiste anche a uno scontro-confronto che va molto al di là del lavoro stesso.

A la Recherce, un film scarno che va in profondità su arte, etica, successo e vita

Due attori, un progetto ambizioso, forse una grande, ingenua ed ennesima illusione, una passione che ancora brucia sotto la cenere di una realtà troppo avara di riconoscimenti, una villa maestosa e decadente, i cui fasti appartengono al passato, proprio come ai due protagonisti, e gli anni ’70. Sono questi i pochi, essenziali, ingredienti del nuovo film di Giulio Base, che fa proprio della sua essenzialità la sua forza. Bastano, infatti, un’attrice e uno sceneggiatore dal talento e dalla passione genuina ormai un po' in disarmo, a cui però basta lo stimolo giusto per riaccenderne il fuoco, per raccontare il cinema e la sua gente. Artisti, che vivono per la propria arte e da questa sono totalmente dipendenti, non solo per il loro sostentamento materiale ma anche per la direzione delle loro stesse esistenze. Un discorso che si allarga dal cinema alla letteratura, abbracciando l’intero mondo dell’arte. Questo scarno film, si basa sulla parola e il suo potere e ance sulla bravura di due interpreti che tengono altissimo il ritmo del confronto per tutta la durata di un film. “A la recherche”, pur essendo di fatto un lungo unico dialogo, scorre infatti con grande fluidità trasportando lo spettatore al centro delle cose, esattamente la direzione presa dal viaggio esistenziale e dialettico dei due protagonisti. Perché, parlando e analizzando le opere d’ingegno di due giganti dell’arte europea, Proust innanzitutto, e poi anche Visconti, è praticamente impossibile non imbattersi in molto altro: estetica, ma anche etica e, inevitabilmente, politica, che nell’anno di ambientazione del film, il 1974, pervadeva ogni più piccolo anfratto della scena culturale ed era qualcosa di vivo e presente in ogni giornata. E poi ovviamente, in tutto questo si infila la vita: un uomo e una donna, le diverse esperienze ed estrazioni sociali, i diversi modi di intendere la vita, la reciproca complicità, la latente attrazione reciproca. La minuziosa ricostruzione d’epoca e la location enorme ma in decadenza, come il talento dei due protagonisti, sono altre rilevanti elementi di fascino di un film dall’impianto teatrale che è una dichiarazione d’amore e d’appartenenza al cinema, alla letteratura e all’arte legata alla parola in generale.

Voto: 7