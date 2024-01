Amanda Knox farà una serie tv sul caso Meredith Kercher

Amanda Knox sarà protagonista di una miniserie dove racconterà tutta la sua verità sull'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1 novembre del 2007. La piattaforma di streaming statunitense Hulu, infatti, distribuirà la serie che vedrà Knox nelle vesti di produttrice esecutiva dello show insieme al premio Emmy Warren Littlefield (The Handmaid's Tale) e a Monica Lewinsky.

Il progetto, che per ora non ha ancora un titolo definitivo, sarà scritto e prodotto da KJ Steinber e racconterà, da quanto emerge dalle prime indiscrezioni, come Amanda Knox sia "stata condannata per l'omicidio della sua coinquilina a Parugia ingiustamente e dei 16 anni passati a cercare di far emergere la sua verità e ritrovare la libertà".

A parlare di questo progetto, già lo scorso novembre in un'ospitata tv nel talk show americano Today, era stata la produttrice Monica Lewinsky che aveva accennato a un suo prossimo progetto su "una giovane donna a cui è stata rovinata la vita a livello globale ma che è riuscita a sopravvivere", specificando anche che secondo lei questa nuova serie tv sarebbe stata molto "potente" per il pubblico.

Ora abbiamo la conferma che si riferisse proprio alla miniserie su Amanda Knox.

Amanda Knox: quando esce la miniserie su Hulu

Per ora non abbiamo informazioni precise sulla data di uscita della miniserie sul caso Meredith Kercher con Amanda Knox produttrice esecutiva ma possiamo immaginare che potrebbe uscire su Hulu nel 2025.

L'omicidio di Meredith Kercher: la storia in breve

Era il 1 novembre del 2007 quando tutti i telegiornali italiani annunciavano la morte di una giovane studentessa a Perugia. Si trattava di Meredith Kercher, una giovanissima ragazzainglese che venne uccisa a soli 21 anni nella casa perugina dove si trovava per il progetto Erasmus e che condivideva con la coinquilina americana, Amanda Knox. L'omicidio di Meredith Kercher divenne subito un caso nazionale ma varcò anche i confini italiani in quanto, tra gli indagati di questo omicidio, c'era anche l'americana Amanda Knox e il fidanzato di Meredith dell'epoca, Raffaele Sollecito. I due subirono un doppio processo dove prima vennero condannati e poi assolti in appello. La Corte d'assise d'appello, però, li condannò di nuovo per essere, infine, definitivamente assolti dall'accusa nel 2015. Era il 25 marzo. L'unico condannato per l'omicidio fu Rudy Guede che ha scontato la sua pena uscendo dal carcere nel novembre del 2021 dopo 14 anni di carcere.