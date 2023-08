American Graffiti dopo 50 anni rimane un discorso a parte

American Graffiti

Nella storia del cinema americano, pochi film hanno segnato una svolta così profonda come American Graffiti, film di formazione (o sulla formazione?) che lanciò la carriera di George Lucas precedendo il successo di Star Wars. Dopo mezzo secolo, rimane un capolavoro di simbolismo e sensibilità nel parlarci di un’America che era già storia e passato, della difficoltà di crescere, dei passaggi d’età che assediano la vita e si portano via sogni, illusioni e rapporti umani. Ragionare sulla sua importanza, significa ricordare anche il nostro di passato.

Quattro ragazzi persi nella California anni ‘60

Alcuni film segnano un'epoca, altri ne fanno la cronistoria, ci parlano di un cambiamento, esattamente prima che il tempo scada, che tutto cambi, che nulla sia più lo stesso. American Graffiti compie cinquant'anni, lo fa forte di un'identità straordinaria, del suo rango di miglior film mai fatto da George Lucas, senza se e senza ma, con buona pace dei fan di Star Wars. Per molti uno dei migliori film di formazione mai concepiti. Tuttavia, tale formula è parziale per parlare di questi quattro amici, persi negli anni ‘60 che più edulcorati e standardizzati non si potrebbe, e non è una casualità, ma una volontà precisa del regista, che parla della sua adolescenza, della sua giovinezza, lo fa in modo affettuoso ma anche realistico. Lucas non nasconde una grande autocritica ma soprattutto uno sguardo spietato su una ristrettezza di vedute che prima di questo film, nessun altro aveva avuto rispetto alla società americana, se non quel Gioventù Bruciata, la cui eredità si agita mentre guardiamo Curt, Steve, John e Terry, che come il fu “posacenere umano”, cercano la macchina, la donna, un passaggio di età che significa il possesso di oggetti materiali, la rivendicazione egoistica di un momento, di un istante, di una reputazione.

American Graffiti fu un successo totalmente inaspettato, insperato, la realtà è che senza questo film Lucas non avrebbe avuto quel poco di credito che gli serviva per cominciare l'universo dei Jedi e compagnia bella, non senza questo film che ancora oggi è e rimane una pietra miliare della cinematografia americana.

Lo fu mentre stava per finire la New Hollywood, a cui è legato è lo stesso tempo distante. Perché, è questo il punto, American Graffiti è e rimane un discorso a parte.

Il ritratto della generazione distrutta dal Vietnam

Quattro amici, quattro esistenze, quattro caratteri completamente diversi, persi in quella provincia californiana che strizza l'occhio ai cliché con cui si era auto descritta nelle canzoni rock, nelle sitcom, nei film venuti paradossalmente anche dopo. Ma la tragedia incombe, Il Vietnam è alle porte, in quel 1973 è già una triste realtà, nomi su nomi si sommavano per andare ad affollare quello che sarà poi il muro nero di Washington. Quella generazione a cui appartengono quei quattro amici sarà travolta dalla storia, da una società scossa dei diritti civili, dalla conflittualità dall'assassinio un presidente e di diversi leader politici. American Graffiti è soprattutto racconto di una provincia con le sue piccole regole, i suoi simboli, i suoi personaggi totem che rappresentano la velleità insita in quel microcosmo. Sceneggiatura perfetta perché minimale, ma capace di evocare e catturare l'attenzione dello spettatore con personaggi che stabilirono uno standard. Questo poi fu ripreso di lì in avanti sia dei film di formazione che avrebbero fatto la fortuna degli anni ‘80, sia da altri capolavori sul passaggio d'età, primo tra tutti Un Mercoledì da Leoni di Milius.

Ma poi non si può che includere anche Il Cacciatore di Michael Cimino, fino a quel Fandango e la saga di The Hangover, che ha rappresentato il canto del cigno del genere, di quel modo di parlare dell'istante in cui si cessa di essere giovani per diventare cosa non si sa. Il tempo, il tempo è il grande nemico di quei quattro ragazzi, che devono decidere se rimanere lì o andarsene, vanno in giro per la città a bordo di un'auto accarezzando quella giovinezza che gli sta per sfuggire dalle dita, perfettamente consci che di lì a poco non si rivedranno più.

Il rimpianto di un passato edulcorato e gioioso

American Graffiti fu salutato come ciò che era: una piccola gemma, un istante di verità all'interno di un cinema che cambiava, mutava. George Lucas fece meno della conflittualità e del j’accuse insito nella filmografia di Martin Scorsese, William Friedkin, Francis Ford Coppola e soci. Vi è molto, troppo di autobiografico, ma soprattutto una malinconia che cozza con la ferocia di quel corso cinematografico onde per cui American Graffiti è e rimane un film soprattutto generazionale, uno dei migliori nel rappresentare il concetto di unicità, la presunta innocenza di quel paese dove non a caso George Lucas non mostra alcuna minoranza, alcuna conflittualità razziale, conscio com'è che il racconto di quegli anni è un racconto parziale, edulcorato: si nascondono delle cose, se ne mostrano delle altre. Devo ancora arrivare Woodstock, deve ancora arrivare la contestazione del ‘68 sul mondo lasciato dai padri, ma tutto è palesemente in ebollizione, tutto sta per esplodere, mentre seguiamo il destino di ognuno dei personaggi ben distante dall'essere sorprendente. Sì, perché per Lucas chi è nato tondo non può morire quadrato, la provincia è una grande gabbia, solo i più forti, i più diversi e scontenti in fin dei conti possono trovare quel coraggio di prendere la propria vita, ficcarla in una valigia e andare ad esplorare il mondo. Se è vero che ogni generazione ha avuto il proprio film dedicato alla propria giovinezza, da American Pie a Donnie Darko, da Stand By Me fino alla serie Euphoria, è altrettanto vero che tutto con ogni probabilità il genere è cominciato nella sua forma più definitiva con questo film dolente è magnifico. Rimane il dubbio se quell’innocenza che Lucas rimpiange forse non è mai esistita, sia stata un'illusione, come lo è sempre guardare gli anni del proprio passato, dimentichi dei drammi, sicuri di trovarvi quelle risposte che mancano nel nostro presente.