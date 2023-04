Ana de Armas sta rivoluzionando l’idea di donna nel cinema

Chi l’avrebbe mai detto che a cambiare tutto ci avrebbe pensato lei, Ana de Armas, al secolo Ana Celia de Armas Caso, nata a l’Avana il 30 aprile 1988, e da tempo il nuovo volto femminile dominante nella narrazione cinematografica. Cresciuta come molti altri sull'isola del fu Leader Maximo in condizioni materialmente difficili, dai 18 anni in poi si ritagliò il suo spazio nel cinema spagnolo e, a partire dal 2015, cominciò quel percorso ad Hollywood che oggi l’ha portata ad essere una diva internazionale. Ma tale definizione è alquanto riduttiva per questa attrice brava, anzi bravissima, che è riuscita a fare una cosa che ha molte sue colleghe di origine latina era mancata: andare oltre la propria straordinaria sensualità, di fatto ha distrutto il concetto di bambolina. La de Armas lo ha fatto affrontando ogni genere cinematografico, accettando delle sfide non indifferenti, anzi proibitive.

Un talento sbocciato nell’isola della Revolution

Il film che ha cambiato la carriera di Ana de Armas è un curioso thriller ad alto tasso erotico, quel Knock Knock di Eli Roth in cui trovavamo lui, Keanu Reeves, nelle vesti di un architetto che finiva sostanzialmente con la vita distrutta a causa di due avvenenti squilibrate capitategli in casa.

Metafora della vendetta femminile Knock Knock permise soprattutto alla de Armas di rimanere impressa nel pubblico, per la facilità con cui sapeva alternare l’essenza di una gioiosa sensualità ad una perfidia felina semplicemente odiosa. Di fatto è stato il primo momento in cui l'attrice cubana ha mostrato la sua peculiarità: saper rappresentare due opposti in modo unico. Ma soprattutto, la de Armas è sempre riuscita a dare credibilità ai suoi personaggi, anche all'interno di iter narrativi molto particolari, talvolta anche poco interessanti. Riguardatela se non ci credete nel terribile Nell'Ombra di un Delitto ancora una volta al fianco Reeves, quando fu una donna disturbata, vittima di violenze e convinta di essere al centro di miracoli ultraterreni. Un altro personaggio femminile connesso a quella visione di un mondo machista, violento, capace però di lottare, se non altro di provarci fino in fondo. Sarebbe stata una caratterizzazione che poi la de Armas avrebbe proseguito, portandola a livelli inediti nel suo ultimo film, quel Blonde che tanto ha diviso e di cui parleremo tra poco. Hands of Stone, il brillante i Trafficanti di Todd Phillips, così come Overdrive, non le lasciarono ruoli poi così interessanti sulla carta, ma furono funzionali nella loro canonicità per renderla appetibile alle grandi produzioni.

Un’attrice capace di adattarsi ad ogni genere cinematografico

A farle fare il salto definitivo ci ha pensato Denis Villeneuve, con il suo elegante ed assieme inquietante Blade Runner 2049. La sua Joi è un personaggio tra i più intriganti dello sci-fi connesso al concetto di distopia di questo XXI secolo. Joi esiste ma non esiste, è un'intelligenza artificiale olografica creata per colmare la solitudine del K di Ryan Gosling, ma allo stesso tempo è anche l'unica entità realmente empatica e sensibile che egli ha nella sua vita. Ana de Armas si muove con fare aggraziato, dipinge un personaggio femminile connesso al concetto di “donna ideale” nel corso del tempo, armata di presenza scenica e di una notevole capacità di comunicare fragilità e vulnerabilità. In Joi abbiamo l’immagine reale della nostra civiltà moderna, di un mondo caratterizzato dalla schiavitù tecnocratica creta dall’uomo in modo folle, con la sua essenza di moderna sirena che costringe il protagonista a rifugiarsi nella fantasia piuttosto che vivere la realtà. Da quel 2017 facciamo un salto di quattro anni, arriviamo a No Time to Die, l'ultimo film di James Bond, all'epilogo del percorso di Daniel Craig. Lì Ana de Armas con la sua Paloma armata di tacchi a spillo, abito da cocktail e mitra, sexy e divertente, è però anche una piccola rivoluzione: decostruisce in modo totale il vecchio concetto di bond girl, donna oggetto senza personalità creata per lo sciupafemmine per eccellenza. Perché nella de Armas, la carica erotica diventa sempre il mezzo per una sovversione del cliché, lo è stata per tutta la carriera. Basti pensare a Deep Water, scialbo thriller erotico dove però lei, al fianco di Ben Affleck, risplende come raggelante ragno tessitore, capace di evolvere da semplice “pupa” ad inquietante e moderna femme fatale.

Distruggendo il concetto di donna come mero oggetto del desiderio

Poliziesco, fantascienza, thriller, crime, l'attrice cubana si muove di film in film ed infine con Cena con Delitto nel 2019 esce da vincente in uno dei gialli con il cast a più alto coefficiente di star degli ultimi anni, venendo candidata al Golden Globe. Lo fa con un personaggio come Marta Cabrera, che non può mentire neppure quando servirebbe, sorta di Cassandra che sovverte l'ordine sociale, fa vincere i latinos contro gli Wasp. Di fatto tale elemento è stato anche il leit mofiv della sua carriera a guardarlo dall’alto. Il vertice del suo percorso artistico è stato però con Blonde, uno dei film più disturbanti e per certi versi sgradevoli degli ultimi anni. Ma nessuno, neppure chi ha bocciato l’opera di Andrew Dominik, ha potuto negare che Ana de Armas sia stata letteralmente incredibile nei panni di lei, di Marylin Monroe. Sarebbe però più corretto dire di Norma Jane, visto che Blonde, film con cui lei si mette alla prova letteralmente al limite con piena coscienza, è soprattutto una distruzione del mito, della Bionda per eccellenza, del suo storytelling costruito sulla base di ciò che anche la de Armas non ha voluto essere: un corpo e basta. Tra i tanti Razzie Awards raccolti dal film, ha fatto sensazione vedere lei la notte degli Oscar giocarsela per la statuetta. Solo uno dei tanti paradossi del cinema di questi anni. Intanto però lei è sempre più lanciata, tra breve la vedremo con l’action comey Ghosted, di nuovo al fianco di Chris Evans, aspettando di saperne di più su Ballerina, lo spin-off cucito su di lei nel mondo di John Wick. Perché un altro elemento che rende la de Armas unica nel panorama cinematografico attuale, in un’epoca piena di eroine femminili incredibilmente noiose, è come lei riesca a dare quel tocco di originalità, di autoironia o di credibilità che fanno sempre la differenza.