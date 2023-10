The Buccaneers, la serie dal libro incompiuto di Edith Wharton su AppleTV+, quando esce

Apple TV+ è pronta a lanciare una nuova serie in costume ispirata al romanzo incompiuto del Premio Pulitzer Edith Wharton. Si intitola The Buccaneers, ia nuova serie composta da otto episodi e creata da Katherine Jakeways. The Buccaneers è un dramedy musicale che fonde l'aristocrazia inglese del 1870 con una colonna sonora moderna prodotta da Stella Mozgawa (membro della band Warpaint) e ricca di canzoni delle migliori interpreti femminili di oggi, tra cui Taylor Swift, Boygenius, Maggie Rogers, Bikini Kill, Yeah Yeah Yeahs, Angel Olsen, Brandi Carlile e altre ancora, oltre a musiche originali di Folick, Lucius, Alison Mosshart, Warpaint, Gracie Abrams, Sharon Van Etten, Bully, Danielle Ponder e altre ancora, nonché delle AVAWAVES, compositrici della serie. Guidata da un team creativo tutto al femminile, "The Buccaneers" è scritta dalla creatrice della serie Katherine Jakeways e diretta dalla vincitrice del BAFTA Award Susanna White, che ricoprono anche il ruolo di produttrici esecutive, insieme alla candidata al BAFTA Award Beth Willis. La serie è prodotta per Apple TV+ da The Forge Entertainment.

The Buccaneers: la trama

Ragazze con i soldi, uomini con il potere. Nuovo denaro, vecchi segreti. Un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento fa esplodere la Londra strizzata nel corsetto degli anni '70 dell'Ottocento, dando il via a uno scontro culturale anglo-americano con la conservatrice Inghilterra attraversata da un'aria nuova che guarda con disprezzo a secoli di tradizione. Inviate dall’America per assicurarsi mariti e titoli, queste giovani donne puntano molto più in alto, e dire "lo voglio" è solo l'inizio.

The Buccaneers: il trailer ufficiale

Il trailer è accompagnato dalla hit "All American Bitch" di Olivia Rodrigo e dal nuovo singolo di Miya Folick "What We Wanna".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

The Buccaneers: chi c'è nel cast

The Buccaneers è interpretato da Kristine Frøseth, nel ruolo di Nan St. George, Alisha Boe nel ruolo di Conchita Closson, la candidata al Critics Choice Award Josie Totah nel ruolo di Mabel Elmsworth, Aubri Ibrag nel ruolo di Lizzy Elmsworth, Imogen Waterhouse nel ruolo di Jinny St. George e Mia Threapleton nel ruolo di Honoria Marable; accanto a loro completano il cast Josh Dylan nel ruolo di Lord Richard Marable, Guy Remmers nel ruolo di Theo, Duca di Tintagel, Matthew Broome nel ruolo di Guy Thwarte e Barney Fishwick nel ruolo di Lord James Seadown.

The Buccaneers, quando esce su AppleTV+

The Buccaneers farà il suo debutto su Apple TV+ il prossimo 8 novembre con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi settimanali ogni mercoledì, fino al 13 dicembre.