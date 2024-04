The Big Door Prize 2: trailer, trama e data di uscita della nuova stagione della serie comica Apple TV+

A un anno di distanza dalla prima stagione, su Apple TV+ arriva la stagione 2 di The Big Door Prize - Il premio del destino, la serie tv comedy creata dal vincitore dell'Emmy David West Read (Schitt's Creek) e interpretata da un cast corale guidato da Chris O'Dowd. Vediamo insieme il trailer e tutte le informazioni su cast, trama e data di uscita di The Big Door Prize 2.

Il cast della seconda stagione di The Big Door Prize 2

La seconda stagione accoglie vecchie e nuove guest star, tra cui Justine Lupe, Aaron Roman Weiner, Mary Holland, Patrick Kerr, Cocoa Brown, Carrie Barrett, Elizabeth Hunter, Jim Meskimen, Matt Dellapina e Melissa Ponzio ed è prodotta da Skydance Television e CJ ENM/Studio Dragon.

David West Read è showrunner e produttore esecutivo, insieme a David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell per Skydance Television, Miky Lee, Jey-hyun Kim e Hyun Park per Studio Dragon, Bill Bost e Sarah Walker. Steven Tsuchida, Heather Jack, Jordan Canning, Satya Bhabha e Declan Lowney dirigono la serie.

Di cosa parla Il premio del destino 2

Basata sull'omonimo romanzo di M.O. Walsh, la seconda stagione torna a seguire gli abitanti di Deerfield quando la macchina Morpho li prepara per la misteriosa "fase successiva". Mentre i potenziali rivelati di ognuno vengono scambiati per visioni, nascono nuove relazioni e si pongono nuove domande in città. Dusty (Chris O'Dowd) e Cass (Gabrielle Dennis) decidono di separarsi, mentre Trina (Djouliet Amara) e Jacob (Sammy Fourlas) imparano che possono liberarsi delle loro vecchie etichette. Giorgio (Josh Segarra) e Izzy (Crystal Fox) trovano la propria storia d'amore, mentre Hana (Ally Maki) e Padre Reuben (Damon Gupton) cercano di scoprire quale sia lo scopo della macchina. La piccola comunità si trova ancora una volta a mettere in discussione ciò che pensava di sapere sulla vita dei propri abitanti, sui loro rapporti, le loro potenzialità e sulla Morpho stessa.

Il trailer italiano di Il premio del destino 2

Questo il trailer in italiano della seconda stagione di The Big Door Prize.

Quando esce The Big Door Prize 2

La nuova stagione, composta in totale da 10 episodi, farà il suo debutto su Apple TV+ il giorno mercoledì 24 aprile con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni mercoledì fino al 12 giugno.