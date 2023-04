Brother from Another Mother, Matthew McConaughey interpreta se stesso nella nuova serie Apple TV+

Matthew McConaughey è pronto a tornare nel mondo delle serie tv al fianco del suo amico e collega Woody Harreison dopo True Detective, Welcome to Hollywood e Surfer Dude. E non solo, l'attore premio Oscar per Dallas Buyer Club e il suo migliore amico, interpreteranno se stessi in un nuovo progetto Apple TV+ che si ispira alla loro vita vera e al loro strettissimo legame di amicizia. McConaughey, infatti, sarà protagonista, insieme a Harreison, di una nuova serie dal titolo Brother from Another Mother, una comedy che lo vedrà recitare di nuovo fianco al fianco al suo amico Harreison e interpretare una versione fittizia di sé. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su questa serie e quando potremo trovarla sul catalogo Apple TV+.

Brother from Another Mother: cosa sappiamo sulla nuova serie con Matthe McConaughey

A svelarci i primi dettagli su questo nuovo progetto di Apple TV+ è lo stesso McConaughey che, in un'intervista nel podcast Let’s Talk off Camera with Kelly Ripa, ha rivelato non solo il titolo della serie ma anche qualche dettaglio sulla trama e la produzione. Brother from Another Mother è una serie di genere comedy ideata e scritta da David West Read, vincitore di Emmy per Schitt's Creek, e incentrata sul racconto del legame "strano ma bellissimo" dei suoi due protagonisti, McConaughey e Harreison. La trama, infatti, è ispirata alla vera storia delle loro famiglie.

"Woody e io siamo migliori amici ma abbiamo idee diverse su come crescere i nostri figli e come prendere certe decisioni", ha spiegato Matthew per poi descrivere questa serie come il racconto di "una storia d'amore sul nostro rapporto, lui ed io e le nostre famiglie".

Apple TV+. infatti, descrive la serie come la storia di due uomini che vedono la loro amicizia messa alla prova quando le loro famiglie unite cercheranno di vivere insieme nel ranch di Matthew in Texas".

Quando esce Brother from Another Mother su Apple TV+

Per ora non c'è ancora una data di uscita di questa nuova serie comedy su Apple TV+ ma possiamo immaginare di vederla sul catalogo tra la fine del 2024 e il 2025.