Constellation 2 non ci sarà: Apple TV+ ha cancellato la serie fantascientifica dopo una stagione

Constellation 2 non ci sarà: come riporta Variety, Apple TV+ ha deciso di non rinnovare la serie tv di fantascienza con protagonista Noomi Rapace nei panni di Jo, astronauta dell'ESA che dopo una sfortunata missione sulla Stazione spaziale internazionale si trova in un mondo che non riconosce.

Nonostante una buona prima stagione, e nonostante discreti risultati di termini di pubblico, la serie creata e scritta da Peter Harness non avrà quindi un proseguimento, dal momento che non è stata rinnovata. Dovremo quindi accontentarci del finale, non proprio chiuso, della prima e dunque unica stagione.