Constellation, un inquietante mix di thriller e fantascienza che funziona alla grande

Dal 21 febbraio su Apple TV è in uscita, con i primi tre episodi su 8, Constellation, nuova serie tv scritta da Peter Harness (Il commissario Wallander, The War of the Worlds) con protagonisti Noomi Rapace (Millennium - Uomini che odiano le donne, Non sarai sola, Lamb, Seven Sisters) e Jonathan Banks (Breaking Bad, Better Call Saul).

Constellation è una serie che, per rimanere nei confini di Apple TV+, mischia la fantascienza di For All Mankind con i toni e le vicende thriller di Servant e The Changeling, dando forma a un mix tanto inquietante quanto riuscito. Ecco dunque la nostra recensione di Constellation, che inizia con la sintesi della trama, ovviamente senza spoiler.

Di cosa parla Constellation

La serie inizia con quella che appare una strana fuga di una madre e di una ignara figlia preadolescente, che si rifugiano in una baita tra le montagne. Scopriamo che quella madre è Jo, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, da poco tornata da una disastrosa missione della Stazione Spaziale Internazionale.

Riavvolgendo il nastro, assistiamo quindi appunto al misterioso disastro a cui Jo è sopravvissuta grazie a competenza, tenacia e un po' di fortuna. Nel presente, invece, Jo si trova in una situazione assurda, in cui conosce ma non riconosce pienamente avvenimenti e persone della sua vita sulla Terra. Neanche la sua stessa famiglia le sembra davvero... familiare. E non diciamo altro per non spoilerare, ma date uno sguardo al trailer qui sotto.

Perché non perdersi questa serie

Constellation ha due caratteristiche ricorrenti delle serie tv di Apple TV+: ha un titolo composto da una sola parola ed è clamorosamente ben fatta. La pluralità di lingue, di punti di vista e di prospettive catapulta, anzi spedisce il pubblico in uno spazio narrativo iper realistico, contraddistinto dai rapporti tra l'ESA, la NASA, la Roscosmos e le altre agenzie coinvolte.

A ciò fa da contraltare un mistero che però resta nei confini della scienza, anche se gli effetti sono quanto di più psicologicamente vicino alle peggiori fantasie di ogni genitore, o di ogni innamorato. Il risultato finale è un'inquietudine vera e appassionante, una storia che cattura e fa riflettere. Insomma, l'ennesima serie tv riuscita alla grande di Apple TV+.

Voto: 9