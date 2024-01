Criminal Record su Apple Tv+ è esattamente ciò che serviva al poliziesco

Peter Capaldi e Cush Jumbo, protagonisti di Criminal Record

Criminal Record su Apple Tv+ se amete i polizieschi verosimili, realistici, quelli in cui la scrittura e la profondità dei personaggi dominano è ciò che fa per voi. Tranquilli, niente cliché o i deja vu, nessuna brutta copia di ciò che già avete visto nel passato o una sorta di ibrido action all'americana. Qui più che una lotta di muscoli abbiamo un confronto mentale, una partita a scacchi alla ricerca della verità. Paul Rutman crea, Peter Capaldi e Cush Jumbo interpretano i protagonisti di una serie che è una bella ventata di novità, qualcosa che sicuramente serviva al genere.

Criminal Record - la trama



Protagonista di Criminal Record è la detective June Lenker (Cush Jumbo), che in una Londra in preda alla violenza ed in cui le minoranze sono profondamente ghettizzate, si trova per puro caso alle prese con una telefonata, fatta da una cabina in piena notte. Una giovane donna terrorizzata ha fornito delle informazioni scottanti in grado di riaprire potenzialmente un omicidio che era stato ufficialmente risolto alcuni anni prima. Un uomo era stato condannato a 24 anni, colpevole di aver ucciso la moglie: grande clamore, prime pagine, confessione e sentenza. Caso chiuso insomma, almeno apparentemente, ma proprio a partire da quella telefonata, la detective si metterà sulle tracce dell'autrice e per puro scrupolo personale darà il via ad un'indagine che solleverà un vespaio.



Questa scelta la porterà a contrapporsi all'Ispettore capo Daniel Hegarty (Peter Capaldi), Era stato proprio all'epoca a dirigere le indagini sul caso, ennesimo capitolo di una carriera a cui però non mancano ombre ed interrogativi, così come sulla sua vita privata. In breve tempo June si troverà al centro di un intricato labirinto, reso ancora più difficoltoso dall'ostracismo con cui i suoi stessi superiori e il Dipartimento si comportano nei suoi confronti, quasi volessero nascondere la polvere sotto il tappeto, impedire che si riapra un caso che non è mai stato ciò che sembrava a tutti. Criminal Record fin dall'inizio cattura la nostra attenzione per due elementi principali: la capacità di non dare assolutamente alcun tipo di punto di riferimento allo spettatore e l'incredibile realismo dell'insieme.



La serie ci offre una descrizione molto intrigante dell'attività poliziesca, del crimine come creatura a sé stante, naturalmente attraverso i suoi protagonisti. Il tutto all'interno di una Londra di cui sottolinea in modo preponderante l'enorme conflittualità, che dal sociale poi passa anche all'etnico, ad un sessismo palese e imperante. Il tutto al servizio di un confronto tra ciò che era l'Inghilterra del passato (bianca, maschilista, paternalistica) e quella del presente, che ha nella protagonista interpretata da Cush Jumbo un altro ingrediente dietro la bontà del risultato finale, vista anche la sua sinergia con la sua controparte: un Capaldi in stato di grazia.

Una protagonista credibile per un poliziesco attuale e scomodo

Criminal Record ha tutto per piacere infatti anche al pubblico maschile, in un periodo in cui il girl power sovente è stato declinato in modo abbastanza rozzo e maldestro, per non dire anche fastidioso. Se sul grande schermo e anche sul piccolo schermo, le eroine femminili soventi appaiono sostanzialmente dei maschi con la maschera, invincibili oltre la sospensione dell'incredulità, Criminal Record invece insegue una verosimiglianza e un realismo che ci fanno comprendere come June non possa più di tanto appellarsi alla forza fisica. Perseveranza, determinazione, intelligenza e soprattutto capacità di analisi sono le sue armi migliori.

Altro elemento molto interessante è come tutto questo venga appiccicato addosso a quello che è e rimane soprattutto un essere umano. Non è una Enola Holmes, una Lara Croft o simili, è una donna del nostro tempo, ha una famiglia, un'emotività e punti deboli. Ma appare mossa da empatia, dalla volontà di fare la cosa giusta, senza che per questo in lei vi sia alcuna traccia di quella perfezione, che ha reso diverse "colleghe" prive di complessità, bidimensionali. Criminal Record però ha anche un uomo come Hegarty, a cui Capaldi dona una'ambiguità glaciale, il ritratto fatto e finito di tutto ciò che di contorto la divisa ha spesso rappresentato dal punto di vista storico, certamente non solo nel Regno unito. Più che scudo degli indifesi e degli inermi, in lui vediamo uno strumento del "sistema", un martello verso gli oppressi, dei diversi dalla norma, l'eversione che si fa scudo della legge per sopravvivere. Oppure no?

Anche per questo Criminal Record diventa bene o male metafora dell'Occidente dei nostri giorni, così conflittuale e difficile da capire, ma anche chiamato a guardare in modo maggiormente critico al proprio passato, in cui l'integrazione e la parità dei sessi non si sono realizzate, dove permane una cultura machista ed eversiva durissima a morire. Tutti elementi che contribuiscono a fare di queste serie qualcosa di molto interessante, al netto di uno script in cui Rutman, come altre volte in passato, dà l'impressione di lasciarsi troppo andare in dettagli eccessivi. Ma il risultato finale rimane comunque positivo, in grado di ridare linfa al genere, commercializzatosi fin troppo negli ultimi tempi.



Voto: 7