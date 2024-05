Dark Matter 2 ci sarà? Il futuro già scritto della serie fantascientifica di Apple TV+

Su Apple TV+, dall'8 maggio al 19 giugno, sono in uscita gli 8 episodi di Dark Matter, serie tv tratta dall'omonimo romanzo di fantascienza pubblicato nel 2016 da Blake Crouch e incentrato sulla storia di un professore di fisica intrappolato in un tunnel infinito di dimensioni parallele... da sé stesso. Come sempre, in questi casi la domanda che molti spettatori si pongono è: ci sarà una stagione 2 di Dark Matter? Quando uscirà? Ecco le risposte, definitive al 99%. E al 100% senza spoiler.

Dark Matter 2 ci sarà?

No, in teoria Dark Matter 2 non ci sarà. Infatti è stata presentata come una limited series, ovvero una mini-serie che avrebbe raccontato tutta la storia del libro di Crouch in un'unica stagione. È anche vero che alcune serie tv sono proseguite oltre il finale dei libri da cui erano tratte (pensiamo a Good Omens, per esempio), ma considerato il finale di Dark Matter ci sentiamo di escludere l'uscita di una stagione 2 di questa serie.