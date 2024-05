Dark Matter, la serie fantascientifica da guardare senza farsi troppe domande

Joel Edgerton e Jennifer Connelly in Dark Matter

Con l'uscita dei primi due episodi su otto, dall'8 maggio 2024 è disponibile su Apple TV+ la prima stagione di Dark Matter, serie tv di genere fanta-scientifico (e abbiamo già spiegato il trattino) basata sul romanzo bestseller del New York Times di Blake Crouch.

Se vi piacciono quei film, quelle serie tv, insomma quelle storie di fantasia che vi fanno pensare e ripensare a cosa fareste se vi trovaste in simili eccezionali circostanze, Dark Matter è uno di quei titoli che non potete perdervi. Perché parla di dimensioni parallele e di scelte nella vita, una possibilità a cui abbiamo pensato tutti almeno una volta nella vita e che qui prende forma in modo apparentemente scientifico.

Tuttavia, se fate parte di quella categoria di persone che quando vede un film sui viaggi nel tempo nota qualsiasi incoerenza, o che quando segue una serie tv di fantascienza si indigna per ogni errore oggettivo, vi avvisiamo subito che potreste trovarvi alla fine di Dark Matter con una profonda insoddisfazione. Per spiegarci meglio, entriamo nel vivo della recensione con la sintesi senza spoiler della trama.

Di cosa parla Dark Matter

Le anticipazioni diffuse prima dell'uscita da Apple TV+ parlavano di "un fisico, professore e padre di famiglia che una notte, mentre torna a casa" viene trasportato "in una versione alternativa della sua vita" e quando cerca di tornare alla sua realtà si trova "in mezzo a un panorama sconvolgente di vite che avrebbe potuto vivere" da cui deve uscire per tornare alla sua famiglia e salvarla "dal nemico più terrificante e imbattibile che si possa immaginare: se stesso".

E dunque, per dirla più concretamente, il professor Jason Dessen (Joel Edgerton) ha la sua vita tranquilla, la sua moglie stupenda (Jennifer Connelly) e un figlio che lo amano, una carriera da docente universitario che buttala via... Ma anche lui ha le sue insoddisfazioni e i suoi rimpianti, che vengono a galla una sera che riceve un invito in un bar da un amico che ha vinto un premio di fisica a cui Jason un tempo ambiva.

L'amico gli offre anche di trasferirsi per lavorare con lui, ma Jason non vuole cambiare la sua vita. E infatti gli accade proprio quello, quando un se stesso alternativo lo rapisce e lo mette in quella che sembra una rappresentazione fisica del paradosso di Schrödinger (quello del gatto che è vivo ma anche morto) che lo trasporta in un mondo parallelo, in cui la vita di Jason è completamente diversa. E quindi appunto l'urgenza di tornare nel suo mondo, ma prima di capire come. Per ulteriori dettagli date un'occhiata al trailer di Dark Matter.

Perché e come (non) guardare Dark Matter

Parlare di dimensioni parallele è sempre tremendamente complicato, perché il rischio di raccontare storie che non stanno in piedi è davvero altissimo. Basti pensare che anche una serie tv acclamata come The man in the high castle non è riuscita a chiudere degnamente la sua storia (del resto le dimensioni parallele non si chiudono mai...).

Su Apple TV+, di recente se l'è cavata discretamente Constellation. Dark Matter, invece, non riesce pienamente - a nostro avviso - nell'intento di convincere il pubblico della storia fantastica che racconta.

La premessa è affascinante e, anche se non originalissima, cattura l'attenzione, la storia scorre via con molti spunti interessanti ed è sicuramente ben diretta e ben interpretata. Però, come diremo meglio nell'analisi del finale di stagione, Dark Matter dà l'impressione di aver stiracchiato troppo la sua storia, col risultato di mettere ancor più in evidenza i propri limiti.

In altre parole, se Dark Matter fosse stato un film sarebbe stato meglio, perché avrebbe dato meno adito a linee narrative che, quando troppo esposte, fanno sorgere domande che non hanno risposte valide. Ma probabilmente questo è solo il punto di vista di chi si fa troppe domande.

Voto: 6.5