Fondazione 2 conferma che forse non siamo il pubblico giusto per tutto questo

Fondazione 2

Fondazione come serie è molto semplice: o la ami o la odi. Molti dei fan più integralisti della creazione di Isaac Asimov non hanno gradito l’adattamento proposto un anno fa da Apple Tv+, ma è fuor di dubbio che dal punto di vista estetico, produttivo e artistico, siamo di fronte ad un prodotto di altissimo livello.

Forse troppo? La domanda non è casuale, ma riguarda la nostra capacità di apprezzare (in senso generale) un’operazione così complessa e ambiziosa, che pretende non poco dal suo pubblico.

Fondazione 2: la trama

Fondazione riparte dal finale della prima, complessa, stagione dal progetto di Hari Seldon (Jared Harris), luminare e fondatore della Psicostoria, la disciplina in grado di predire il futuro, in questo caso la dissoluzione e la caduta dell’Imperium Cleonic, dopo millenni di equilibrio. Tra attentati, tensioni, con un futuro incerto ma la speranza mai doma di creare un futuro migliore, era avvenuta la fusione tra due civiltà antagoniste come Anacreon e Thespis, con Seldon che infine aveva rivelato il suo piano: rovesciare il tirannico Imperium, dove nel frattempo Fratello Dawn (Cassian Bilton) è stato ucciso per il suo coinvolgimento nel complotto di Azura (Amy Tyger), lasciando Fratello Day (Lee Pace) e Fratello Dusk (Terence Mann) profondamente turbati. Intanto su Synaax, 138 anni nel futuro, Salvor (Leah Harvey) e Gaal (Lou Llobell) si incontrano, capiscono il legame che le unisce: Salvor è la figlia di Gaal e Raych. Da qui riparte questa seconda stagione, che ci illumina sul destino che è toccato infine al grande Seldon, che ricompare di fronte a noi, ma secondo una modalità molto diversa da quella attesa da Salvor e Gaal.

Intanto nell’Imperium Fratello Day scampa per un miracolo ad un attentato alla sua vita, ma da parte di chi? Ciò che rimane del vecchio ordine è minacciato da una nuova nemesi che sembra intenzionata a distruggerlo dall’interno. La Fondazione ha infine abbracciato quella religiosità che la porterà dritta verso il conflitto con l’Imperium, mentre Gaal, Seldon e Salvor incontrano una colonia di Mentalici capaci di alterare la Psicostoria stessa. Ma se la Psicostoria non fosse mai stata in realtà come tutti pensavano?

Una serie che è a metà tra innovazione e fedeltà

David Goyer e Josh Friedman, questi i due nomi a cui dobbiamo Fondazione, serie tv tra le più atipiche, sorprendenti e originali del panorama più recente, in special modo per quello che riguarda il genere fantascientifico, che non è che goda di grandissima salute al momento.

La saga di Asimov è considerata una delle più importanti di sempre in senso assoluto, certamente non solo in ambito fantascientifico, e non si può che considerare con ammirazione la volontà da parte di Apple Tv+ di offrire al pubblico qualcosa che ne riprendesse tematiche, idee e la visione dell’umanità propria del grande autore. Asimov in quel 1951 creò un’opera capace di abbracciare ad un tempo contemporaneità e prospettive future attraverso una metafora incredibile. Certo, Fondazione fin dall'inizio ha dovuto confrontarsi con le reazioni da parte dei più intransigenti tra i fan di Asimov, circa le pesantissime modifiche fatte ai personaggi, alla trama, al punto che qualcuno ha anche sollevato la questione: forse in fin dei conti, Fondazione non è che sia molto connessa ai libri, a dispetto del budget titanico, che dovrebbe coprire un totale di 80 episodi. Però, bisogna ammettere che anche in questa seconda stagione di Fondazione l’insieme funziona, affascina, cattura, lo fa in virtù di un’estetica di altissimo profilo, che altre produzioni dovrebbero imitare. La sceneggiatura sa come far muovere in avanti i personaggi senza nulla togliere al dinamismo dell’intreccio, con un world building che, per quanto familiare, continua ad avere un esotico fascino, a parlarci di un altrove immaginifico e seducente.

La capacità di parlarci del nostro presente usando al fantasia

Lee Pace, Jared Harris, e tutti gli altri si impegnano notevolmente nel dare un nuovo significato, nello spingere i propri personaggi verso nuovi lidi. La capacità di previsione del futuro cede il passo alla necessità di trovare nuovi punti di riferimento, nuove idee. Fondazione in questo vince la sua scommessa perché, coerentemente con le idee dell'autore originale, è uno specchio del nostro presente, di questo XXI secolo che non è chiaro dove sta andando, sappiamo solo che il passato è finito, aggrapparvisi è una chimera inutile. Questo ci arriva da una sceneggiatura che continua ad essere molto sofisticata, si prende i suoi tempi, le sue pause, rende sempre interessanti i personaggi ma soprattutto la complessità di un mondo in cui si abbraccia la teoria del caos, il determinismo, dove domina il rapporto tra società, tempo e libertà. Certo, il problema grosso per Fondazione, da certi punti di vista, è la sua complessità, la difficoltà nel seguire tutti i passaggi, tutte le linee narrative, che però ad un tempo anche il suo più grande pregio.

Non capita tutti i giorni di avere di fronte una serie così lontana dai cliché più ovvi, ma certo, forse il pubblico dei nostri giorni non è il più adatto per questo tipo di operazioni, così facile alla distrazione, alla noia, così sommerso da un'offerta talmente massiccia quanto sostanzialmente superflua il più delle volte. Fondazione 2 non potrà che piacere in modo netto nettissimo ai fan della prima, risulta però anche chiaro che ne porterà pochi di nuovi, data la sua stretta connessione al concetto di continuity, il suo essere una gigantesca macchina che, come il tempo che ne è protagonista assoluto, si muove in una direzione totalmente autonoma, con cui non è possibile venire a patti.

Voto: 8