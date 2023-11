For All Mankind 4, quando escono gli episodi: il calendario completo

Dopo circa un anno dalla fine della stagione 3, torna su Apple TV+ con la quarta stagione For All Mankind, la serie tv fantascientifica-distopica che immagina come sarebbe cambiato il mondo, e in particolare l'esplorazione dello spazio, se l'URSS avesse preceduto gli USA nella corsa a portare l'uomo sulla luna.

Come sempre su Apple TV+, anche For All Mankind 4 sarà rilasciata con l'uscita settimanale degli episodi. Ecco quindi di seguito il calendario di uscita delle 10 puntate che compongono la nuova stagione.

Quando escono gli episodi di For All Mankind 4

Episodio 1: venerdì 10 novembre 2023

Episodio 2: venerdì 17 novembre 2023

Episodio 3: venerdì 24 novembre 2023

Episodio 4: venerdì 1 dicembre 2023

Episodio 5: venerdì 8 dicembre 2023

Episodio 6: venerdì 15 dicembre 2023

Episodio 7: venerdì 22 dicembre 2023

Episodio 8: venerdì 29 dicembre 2023

Episodio 9: venerdì 5 gennaio 2024

Episodio 10: venerdì 12 gennaio 2024