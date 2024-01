For All Mankind 4, la spiegazione del finale di stagione della serie fanta-storica

Venerdì 12 gennaio è uscito su Apple TV Perestrojka, decimo e ultimo episodio di For All Mankind 4, quarta stagione della serie tv di Apple che, mischiando storia e fantascienza, narra di un mondo dove la corsa allo spazio non si è mai fermata. In particolare, il teatro principale di questa stagione di For All Mankind è stato Marte, pianeta che - nella trama della serie - è stato colonizzato a cavallo tra XX e XXI secolo da USA, URSS, Corea del Nord, Europa, India, Giappone e dall'alleanza dei Paesi comunisti (qui l'elenco completo di questi Paesi, se a qualcuno interessa).

Se non avete ancora visto la conclusione di For All Mankind 4, o peggio se non avete mai visto questa serie, vi consigliamo di fermarvi. Perché di qui in poi è pieno di spoiler: ecco infatti la nostra spiegazione del finale di stagione, con la sintesi di quanto visto nell'ultima puntata.

Il prologo di For All Mankind 4x10

Perestrojka inizia con un prologo ambientato due mesi prima del presente. Kelly Baldwin sta tornando con il suo team dalla missione S.E.E.K.E.R., quella per cui aveva lasciato il figlio Alex alle cure (non proprio pedagogicamente ineccepibili) di nonno Ed Baldwin: nel viaggio di ritorno notano che c'è un pezzo di metallo che spunta dal terreno, e un astronauta trova la pistola che Dani e Grigory Kuznetsov avevano seppellito nella scorsa stagione dopo averla tolta a Lee. La pistola viene presa e introdotta di nascosto a Happy Valley, e come ci insegnano i manuali di cinema sappiamo già che quella pistola verrà usata. Eccome se verrà usata...

La situazione di Ranger 2 e i preparativi dei "ribelli"

Sulla navicella Ranger 2, ancorata all'asteroide 2003 meglio conosciuto come "Riccioli d'oro", ci si prepara alla combustione che dovrebbe portare l'asteroide nell'orbita della Terra. I preparatvi fervono anche a Happy Valley, nella sala di comanda diretta dalla nostra amata Danielle Poole, ma anche nella "sala fantasma" che i ribelli guidati da Dev Ayesa e dal nostro amato/odiato Ed Baldwin hanno allestito in un sotterraneo.

A proposito: il piano dei ribelli è messo a repentaglio da più parti. Lee ha dovuto tramortire e quasi uccidere il suo comandante nordcoreano che aveva scoperto tutto, e ora devono portarlo in infermeria. E intanto Miles è ancora nelle grinfie dei due agenti segreti di CIA e KGB che, dopo aver scoperto i furti di varie attrezzature, lo stanno torchiando e torturando per farsi dire i nomi dei suoi complici.

La situazione di Margo, Aleida e Irina a Houston

E parlando di persone che vogliono ribellarsi agli ordini dei potenti, eccoci a Houston dove Margo viene convocata nell'ufficio di Eli, dove è arrivata direttamente da Mosca anche Irina Morosova, la direttrice di Roscosmos.

Margo capisce che l'improvviso arrivo di Irina non è casuale, e manda Aleida a dire a Sergei di scappare. Ma come già sappiamo è troppo tardi, perché il povero Sergei è stato ucciso dai servizi segreti sovietici che hanno inscenato un suicidio, come dice ad Aleida l'addetta alla reception del motel.

Happy Valley va in lockdown

Tornando su Marte, Dani dà l'ordine di confinare negli alloggi tutto il personale non essenziale per la combustione dell'asteroide. L'obiettivo è di individuare i ribelli che vogliono boicottare l'operazione, ma i metodi adottati dalle guardie sono estremamente brutali, e non piacciono a Dani, che critica la violenza degli agenti.

Violenza fisica ma anche psicologica, come quando Bishop e il suo collega del KGB ottengono finalmente la confessione di Miles minacciando di far arrestare la moglie che porta avanti il traffico di pietre marziane che diventano gioielli terrestri. E così Miles rivela che la sala fantasma è in un sottolivello della base.

I ribelli vengono scoperti e si rifugiano dai coreani

Dev, che è nella sala comando ufficiale, si accorge del trambusto e avverte i suoi ribelli che stanno per essere acciuffati dalle guardie, dando così modo a Ed e agli altri di scappare. Ma la sala fantasma viene scoperta e non può più essere usata per dirottare Riccioli d'oro su Marte.

In più, uno dei ribelli viene acciuffato proprio da Bishop, che inizia a malmenarlo davanti agli occhi di Dani. La comandante Poole è basita da tanta violenza e ferma Bishop, ma il ribelle viene portato nella stanza dove è rinchiuso Miles e già sappiamo che ne prenderà ancora di mazzate.

Ma quindi dove sono finiti Dev, Ed e gli altri? Sono nell'unico spazio di Happy Valley dove non arrivano controlli e perquisizioni, ovvero nel settore nordcoreano, ora comandato da Lee mentre Cho è in infermeria.

Aleida riporta la morte di Sergei a Margo, che vuole vendetta

Di nuovo sulla Terra, dove i funzionari NASA stanno sistemando il discriminatore che Samantha aveva sostituito per aiutare i suoi compagni di rivolta. Intanto Aleida è tornata dopo aver scoperto di Sergei, e prende da parte Margo per riferirglielo. Lei, ovviamente, è distrutta quando apprende la notizia.

E così Margo si decide ad affrontare Irina davanti a tutti, chiedendole come abbia potuto far uccidere uno con cui ha lavorato per anni. Irina ovviamente fa finta di niente, minacciando velatamente Margo, che si ricompone in fretta perché ha deciso che ora il suo piano è trovare il modo di farla pagare a Irina.

La combustione inizia, e i ribelli studiano le contromosse

Su Ranger 2 iniziano le operazioni per bruciare l'asteroide allo scopo di portarlo in orbita terrestre. Samantha non sa che il discriminatore è di nuovo in mano alla NASA e che il piano dei ribelli è andato in fumo, ma i suoi colleghi a Happy Valley non si sono ancora arresi.

Dev ed Ed escogitano un piano alternativo, che prevede di mandare Sam, opportunamente avvisata tramite radio coreane, a uscire dalla navicella e scollegare la cabina di pilotaggio del Ranger dai motori, così da far prolungare la combustione quel tanto che basta a portarlo nell'orbita di Marte. Per Sam non sarà facile, ma è l'unica possibilità per dare un futuro al pianeta rosso e in generale all'esplorazione spaziale, che si fermerebbe subito se l'iridio fosse estraibile dalla Terra.

Sam Massey viene quindi informata, indossa una tuta nordcoreana ed esce per andare a scollegare la cabina di pilotaggio. Ma appena apre lo sportello il suo piano viene scoperto da Ranger e Happy Valley, e Dani manda Palmer a fermare Sam. Che peraltro ha già le sue difficoltà a fare quello che deve, rischiando di essere sbalzata nello spazio aperto o di essere bruciata dalla combustione in atto.

Dani chiama Ed nel settore nord coreano

Danielle ormai ha capito tutto. Ha capito che dietro a tutto ciò c'è il suo vecchio amico Ed ("ciao Bob!"), che si è rifugiato nel settore off limits della Corea del Nord. Si mette in contatto con lui e prova a dissuaderlo, ma Ed è determinato a portare avanti il suo progetto di dare un futuro a Marte.

La soluzione arriva da Houston? Margo si ribella

Gli ingegneri della Nasa, intanto, elaborano una soluzione per impedire ai ribelli di portare Riccioli d'oro in orbita marziana. Il piano consiste nel fermare l'erogazione del gas necessario alla combustione al momento previsto, impedendo quindi di prolungare la combustione come vorrebbero i ribelli.

Margo intanto si è rifugiata a meditare nella "tribunetta" fuori dalla sala comando dove ha trascorso tanto tempo. Quando Aleida la raggiunge, Margo le parla del suo direttore Werner, della delusione di quando scoprì il suo passato nazista e di come lui si giustificò dicendo che "il progresso non è mai gratis".

Tra le lacrime per l'omicidio di Sergei, Margo dice quindi ad Aleida che il suo amico russo aveva ragione a dire che portare Riccioli d'oro sulla Terra significherebbe la fine di Marte. E quindi Margo vuole impedire che ciò avvenga: per farlo, ha scritto un codice che annulli il comando di bloccare l'erogazione di combustibile del Ranger, e Aleida si offre di caricare di nascosto quel codice.

E alla fine Riccioli d'oro va su Marte

Sam riesce a fare quello che deve per bloccare la cabina di pilotaggio, ma sopraggiunge Palmer che ingaggia con lei un combattimento corpo a corpo nello spazio (e lei è anche slegata perché ha usato il cavo per tenere aperto il vano dove sta operando). Lui sembra avere la meglio e inizia a tagliare il cavo, lei lo allontana rischiando la vita di entrambi.

Ma alla fine, quando scade la finestra temporale di combustione, i propulsori restano attivi, grazie al "controcodice" di Aleida e Margo. Insomma, i ribelli hanno vinto, Riccioli d'Oro va nell'orbita di Marte e l'esplorazione spaziale ha un futuro obbligato. Tutto finito? Ancora no.

Margo si autodenuncia

A Houston il clima è molto triste per come è andata. Un ingegnere però si rende presto conto che se il codice di blocco dei motori non ha funzionato è perché è stato annullato da un comando contrario.

Irina capisce subito che è stata Aleida e la accusa di fronte a tutti, ma lei nega ogni coinvolgimento. Quando la direttrice di Roscosmos la mette alle strette si fa allora avanti Margo, che si autodenuncia come responsabile del controcodice che ha portato l'asteroide verso Marte. Irina la informa che ci saranno conseguenze, ma lei già sa.

A Happy Valley scoppia uno scontro (e un proiettile)

Mentre i mass media iniziano a informare la gente del dirottamento dell'asteroide, Danielle riflette su quel che c'è da fare ora. Ma dalla Terra sono arrivati già degli ordini, e così Bishop guida gli agenti verso la zona nord coreana, per espugnarla e catturare i ribelli e punirli con la massima pena, come promesso da Eli. Quando vede le armi e gli intenti bellicosi, Dani prova a fermarli, ma Bishop dice di avere ordini del Dipartimento della Difesa e procede.

La rivolta, però, non è finita. Miles e il suo compare vengono infatti liberati grazie all'intervento di Ilya e del suo braccio forte Petros, nel primo dei momenti di riconciliazione che caratterizzano questo finale di stagione. E così, mentre agenti americani e sovietici stanno per espugnare la zona nord coreana dove si trovano Ed e gli altri, Miles convince le donne e gli uomini della Helios a fermare la violenza... con la violenza.

Scoppia quindi uno scontro furibondo nei corridoi di Happy Valley. Arriva Dani a tentare di placare gli animi, e lo stesso fa Ed che quando capisce cosa sta succedendo a "casa sua" esce e cerca anche lui di separare i contendenti. Ma come abbiamo detto all'inizio era logico che quella pistola mostrataci nel prologo avrebbe avuto un ruolo, e infatti...

Nell'apice dello scontro colui che aveva nascosto la pistola la estrae da una sua tasca, e accidentalmente fa partire un colpo mentre altri cercano di disarmarlo. Il proiettile colpisce la cara comandante Poole, che perde sangue dal petto. L'incidente interrompe subito la maxi rissa e Dani viene portata dal dottor Dima perché possa salvarla con un disperato intervento chirurgico eseguito davanti agli occhi pesti di botte e di tristezza di tutti. Altro momento di riconciliazione tra lei ed Ed, quindi.

La fine di For All Mankind 4: Margo viene arrestata e va a processo

Sulla Terra, intanto, Margo affronta le conseguenze di cui parlava Irina. Che le ha tolto l'immunità diplomatica, facendo sì che Margo venga arrestata lì, in sala comando, anche lei davanti a tutti. Tra cui Aleida, che non si trattiene più e va ad abbracciare la sua mentore, la quale ora deve affrontare il processo. E così mentre la vediamo uscire dal Molly Cobb Space Center in manette, sentiamo la sua voce mentre parla al giudice, difendendo le sue scelte umane, imperfette e sbagliate ma fatte in nome del progresso scientifico.

L'epilogo di Irina in For All Mankind 4

Sicuramente peggio va a Irina, che torna a Mosca e, tra gli sguardi dei suoi collaboratori, trova nel proprio ufficio gli emissari del KGB. La porta che viene chiusa dietro di lei è un chiaro segnale che anche lei verrà uccisa o come minimo fatta sparire dal suo presidente Korzhenko, uno che non è certo uso a perdonare gli errori. Dunque, il sacrificio di Margo non è servito solo a "salvare" Marte, ma anche a vendicare sé stessa e Sergej causando la fine (della vita) di Irina Morozova.

Anche Eli Hobson se ne va da For All Mankind?

Più incerto il destino del capo della NASA. Eli legge su un giornale della polemica sulle violenze avallate dalla National Aeuronatics and Space Administration, e la frustrazione con cui sbatte il giornale sulla scrivania ci fa capire che anche il suo posto è a rischio, ora che grazie alla follia di un gruppo di persone l'umanità ha realizzato quello che sembrava impossibile, come dice Margo. Chissà, forse l'era dei manager capitalisti alla NASA è finita, e magari il prossimo direttore della NASA sarà quel Will che da Marte era stato cacciato dopo il suo coming out, e che è stato poi l'assistente proprio di Eli.

Lee rivede la moglie, ma chi sono gli altri che arrivano?

Anche Lee Jung-Gil, il primo uomo su Marte, ha il suo commovente momento di riconciliazione nel finale di For All Mankind 4. Con sua somma sorpresa, infatti, la "collega di contrabbando" di Miles e Ilya lo fa incontrare con la moglie che desiderava rivedere da anni.

Il loro abbraccio è dolcissimo, e siamo contenti per Lee. Tuttavia, non abbiamo capito cosa succede subito dopo, quando dietro alla moglie di Lee passano altre persone, per lo stupore di Lee. Chi sono queste persone? Altri nord coreani? Lo scopriremo nella stagione 5.

Danielle Poole non è morta, e torna sulla Terra

Non dobbiamo invece aspettare (per fortuna) mesi o anni per conoscere il destino di Dani. La comandante Poole, che già temevamo di dover aggiungere alla lunga lista di personaggi morti in questa serie, è viva ed è tornata sulla Terra, dove ad attenderla c'è anche il neonato nipotino. Meno male, non avremmo retto all'addio di un'altra star di questa serie, che ci avrebbe lasciati da "soli" con Ed Baldwin...

La scena finale di For All Mankind 4 nel 2012

Con l'animo sollevato da questa notizia arriviamo quindi all'ultima scena di questa stagione. Mentre in sottofondo suona Midnight city di M83, vediamo Dev Ayesa con la sua tuta da astronauta in piedi sulle soglie di un giantesco cratere mentre guarda il cielo, circondato da quello che non escludiamo possa essere ghiaccio.

Scopriamo quindi di essere nel 2012: il pianeta rosso è, come previsto, al centro degli investimenti e dell'esplorazione spaziale, come dimostra il fatto che l'inquadratura si sposta su un asteroide che orbita intorno a Marte, disseminato di quelle che sembrano siti di estrazione mineraria. E sempre sulla superficie dell'asteroide vediamo quella che ci viene presentata come la "base spaziale Kuznetsov". Dev è quindi ancora su Marte, ma chissà cosa è successo agli altri personaggi di For All Mankind.