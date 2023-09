For All Mankind 4, trailer e data di uscita della nuova stagione della serie spaziale di Apple TV+

A poco più di un anno dalla fine della terza stagione, su Apple TV+ torna con la stagione 4 la serie tv fantascientifica-distopica For All Mankind. Se non la conoscete fermatevi qui e andate a leggere la nostra recensione di questa serie che parte da un semplice cambiamento nella Storia, e cioè l'URSS che precede gli USA nel mandare il primo uomo sulla luna. Se la conoscete, in questo articolo trovate data di uscita, trama, cast e teaser trailer di For All Mankind 4.

Quando esce For All Mankind 4

La quarta stagione, composta da 10 episodi, farà il suo debutto il 10 novembre 2023 su Apple TV+, con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 12 gennaio 2024.

Il cast di For All Mankind 4

Creata dal candidato ai Golden Globe e vincitore di un Emmy Ronald D. Moore e dai candidati agli Emmy Ben Nedivi e Matt Wolpert, questo cosiddetto "space drama" ha un cast corale che in questa stagione vede graditissimi ritorni e "nuove leve".

Il cast di ritorno per la quarta stagione comprende Joel Kinnaman (Edward Baldwin), Wrenn Schmidt (Margo Madison), Krys Marshall (Danielle Poole), Edi Gathegi (Dev Ayesa), Cynthy Wu (Kelly Baldwin) e Coral Peña (Aleida Rosales) insieme ai nuovi series regular Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern e Svetlana Efremova.

Moore, Nedivi e Wolpert sono anche showrunner e produttori esecutivi insieme allo stesso Moore e Maril Davis per conto di Tall Ship Productions, oltre a David Weddle, Bradley Thompson e Seth Edelstein. For All Mankind è prodotta da Sony Pictures Television.

Di cosa parla la nuova stagione

Negli otto anni trascorsi dalla terza stagione, Happy Valley è entrata nel nuovo millennio e ha rapidamente ampliato la sua presenza su Marte trasformando gli ex nemici in partner. Nel 2003 il programma spaziale si è concentrato sulla cattura e l'estrazione di asteroidi estremamente preziosi e ricchi di minerali in grado di cambiare il futuro della Terra e di Marte. Ma le tensioni tra i residenti dell'ormai estesa base internazionale minacciano di annullare tutto ciò per cui si sta lavorando.

Il teaser trailer di For All Mankind 4

Qui sotto le immagini del primo teaser trailer di For All Mankind 4.