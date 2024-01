For All Mankind 5 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Con l'uscita del decimo e ultimo episodio della quarta stagione, la domanda tra i fan di For All Mankind è d'obbligo: ci sarà la stagione 5 di questa fantastica e fantascientica serie di Apple TV+? Mettiamo in ordine informazioni disponibili finora e le nostre ipotesi su For All Mankind 5.

For All Mankind 5 ci sarà?

Al momento Apple TV+ non ha confermato, ma neanche smentito, il possibile rinnovo di For All Mankind. La quinta stagione quindi non ha ancora il via libera ufficiale, anche perché lo sciopero di attori e sceneggiatori dei mesi scorsi a Hollywood ha ritardato tutto, ma a nostro avviso questa serie sarà rinnovata perché può contare su un'ampia fan base, almeno negli USA.

Quando uscirà For All Mankind 5?

Difficile quindi ipotizzare una data di uscita dell'eventuale For All Mankind 5. Nelle scorse stagioni le uscite sono avvenute a poco più di un anno l'una dall'altra, ma lo sciopero a cui abbiamo accennato ha sicuramente scombinato i tempi, oltre che i piani. Se dovesse essere confermata, quindi, For All Mankind 5 dovrebbe uscire nel 2025.

Di cosa parlerà For All Mankind 5

Quanto alla trama della possibile stagione 5, le nostre teorie si basano sul finale di For All Mankind 4. Vedremo quindi cosa sarà successo ai ribelli che hanno "obbligato" i governi della Terra a investire ancora su Marte.

Dev si è salvato, lo sappiamo già, così come Dani. Ma Ed che fine farà? E la ricerca di sua figlia Kelly? E il piccolo Alex Baldwin crescerà sul pianeta su cui è nato e su cui la sua salute va meglio? E Miles Dale che farà, tornerà dalla sua famiglia sulla Terra o continuerà a lavorare per la Helios su Marte?

Da scoprire anche cosa succederà alla Nord Corea e ai suoi astronauti. Lee Jung-Gil vive lì con la moglie? Sono arrivati altri civili nordcoreani a Happy Valley? E Lee come se l'è cavata per il suo quasi omicidio del comandante Cho? Probabilmente rivedremo anche Samantha, Ilya, e chissà chi altro su Marte. E sulla Terra chissà cosa succederà ad Aleida, a Margo, a Eli... Insomma, non mancano i temi che potranno essere sviluppati in For All Mankind 5, se la serie sarà rinnovata da Apple TV+.