Hijack riesce a far rivivere il thriller ad alta quota

Hijack

Hijack su Apple Tv+ è la conferma che questa piattaforma sa variare tra i generi ma garantire sempre un'alta qualità di intrattenimento. Idris Elba, qui nelle vesti anche di produttore, si confronta con un thriller di spionaggio a metà tra cielo e terra, ma soprattutto cielo, in un sottogenere che l'11 settembre aveva messo in soffitta, ma che qui torna con forza, grazie ad un'ottima scrittura ed una capacità unica di donare suspense.

Hijack: la trama

Per Sam Nelson (Idris Elba) le cose non stanno andando proprio benissimo. Ha ormai pochissime speranze di riconciliarsi con la moglie Marsha (Christine Adams) che pare voler iniziare una nuova vita con Daniel Ferrell (Max Beesley), un ispettore della Polizia. Sam non demorde però, prende un volo da Dubai a Londra, deciso a fare di tutto per non perdere Marsha e soprattutto suo figlio Kai (Jude Cudjoe) che soffre molto per quella situazione. Sam non è un uomo qualunque, infatti, ma un esperto negoziatore che lavora a livello internazionale, è testardo, eloquente, sa leggere benissimo chi ha di fronte e adattarsi ad ogni interlocutore. Tutte doti che gli saranno più utili di quanto pensa perché il suo volo viene improvvisamente dirottato da un gruppo di misteriosi terroristi. L’operazione è lungi dall’essere improvvisata, visto che il dirottamento è parte di un complesso piano, che prevede minacce, ricatti, nonché una strategia che si basa su precise informazioni riguardo anche il personale di bordo e quello a terra.

In breve Sam dovrà dare fondo a tutta la sua esperienza, la sua capacità di mantenere il sangue freddo per cercare non solo di salvare sé stesso ma anche i passeggeri, ognuno dei quali reagisce in modo diverso di fronte a quell'emergenza. Ma sarà tutt’altro che semplice, perché vi è un obiettivo preciso dietro quel dirottamento che lui ignora e questi terroristi non hanno alcuna intenzione di cedere.

Una serie che raccoglie un’eredità complicata

Hijack porta la firma di George Kay e Jim Field Smith, due che di rinnovamento del genere in virtù del gusto moderno se ne intendono parecchio. Il tema dell'attacco terroristico a bordo di un aereo in passato era stato capace di donarci dei cult non da nulla, tra cui vale la pena ricordare Passenger 57 con Wesley Snipes, Decisione Criticacon Kurt Russell e Steven Seagal, più ultimamente anche Non-Stop con Liam Neeson.

Di base rappresenta una sorta di evoluzione del thriller classico a bordo del treno, ma con l’elemento della mancanza di una via di fuga non da nulla. Il padre del genere in chiave moderna fu Airport ’77, a cui Hijack si connette con i suoi villain che più che terroristi paiono criminali comuni inizialmente.

Durante la Guerra Fredda, ci eravamo abituati a dirottamenti fatti da terroristi per creare ostaggi con cui fare richieste, anche le più folli. Come non pensare al recente Kill Me If You Can di Alex Infascelli, presentato a Roma, e al suo Raffale Minichiello, autore di uno dei dirottamenti più assurdi di sempre. Poi è arrivato l'11 settembre, che ha cambiato completamente la percezione stessa di dirottamento, rendendolo se possibile ancora più lugubre e minaccioso. Hijack tiene conto di questa evoluzione, raccogliendo un po’ la lezione di United 93 di Greengrass, sul concetto di claustrofobia ad alta quota da sublimare con la paura di essere sacrificati. Ed infatti Idris Elba con il suo Sam, è costretto a confrontarsi con una psicologia collettiva in cui tale elemento è un pericolo pari alle pistole dei terroristi. La paura di una morte da telegiornale è palese, ed è uno degli elementi chiave che portano al successo dell'operazione, che cerca di inseguire il realismo delle situazioni, delle interazioni, allontana l'epica dell'eroe solitario pur, paradossalmente, avendone uno come protagonista assoluto.

Un eroe tuttofare per un racconto ricco di suspense

Idris Elba ha avuto una carriera molto atipica, è qualcosa a metà tra il macho tradizionale le e la negazione di questa figura, è costante presenza sul piccolo e grande schermo, forse è esploso un po’ tardi, ma rimane un'interprete molto credibile soprattutto in ruoli di uomini ad un tempo forti e tormentati come questo.

Ad ogni modo il suo Sam appare talvolta un po' troppo benedetto da un'eccellenza eccessiva, che pare fare il verso all’ultimo Michael Mann: sa fare tutto in modo straordinario quando serve, è un coltello svizzero vivente. Tuttavia, la regia e soprattutto la sceneggiatura, non commettono mai l'errore di esagerare o comunque di spingere un po’ troppo sulle sue qualità che sono e rimangono quelle di un essere umano, non uno dei tanti ammazzasette degli anni ‘80 e ‘90. Hijack ha un’atmosfera elettrica e inquietante, una regia molto buona, che sa come valorizzare i suoi vari protagonisti, rende quell'aereo una prigione, un ring, poi un vicolo cieco all'interno del quale ognuno cerca come può di reagire ad una situazione di emergenza. Alla fine, risulta anche molto meno fiction di quello che ci si potrebbe aspettare. Altro elemento di cui tenere conto nella valutazione finale, è la coerenza delle varie puntate, che regalano colpi di scena assolutamente indovinati, ci prendono per mano attraverso un puzzle fatto di enigmi, misteri. Forse qui vale la pena fare un paragone con ciò che era il genere spionistico negli anni ‘60 e ’70, quando valeva maggiormente la complessità dell’intreccio rispetto all'azione pura e semplice. Detto questo la serie rimane soprattutto un prodotto di intrattenimento, ed è anche esteticamente molto gradevole, lontana dai cliché hollywoodiani. Sarà sicuramente molto gradita ai fan dei film in alta quota. Il tutto sperando naturalmente che questo non vi faccia passare la voglia di volare, visto che di uomini come Sam nella vita reale, ce ne sono pochissimi.



Voto: 7