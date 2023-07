Invasion 2, trailer e data di uscita della nuova stagione della serie sci-fi

A quasi due anni dall'uscita della prima stagione, su Apple TV+ torna con la seconda stagione Invasion, la serie tv di fantascienza incentrata sulle prospettive di personaggi in diverse parti del mondo in seguito a un'invasione aliena. Di seguito tutte le informazioni e il trailer di Invasion 2.

Quando esce Invasion 2

La nuova stagione di Invasion uscirà a partire dal giorno mercoledì 23 agosto su Apple TV+ con il primo di dieci episodi, seguito da un nuovo episodio settimanale, ogni mercoledì fino al 25 ottobre.

Il cast della serie Apple

Invasion è stata creata dal produttore candidato all'Oscar e due volte nominato agli Emmy Award Simon Kinberg, (X-Men, Deadpool, Sopravvissuto - The Martian) e David Weil (Citadel) e prodotto da Boat Rocker. Oltre a Kinberg e Weil, i produttori esecutivi sono Audrey Chon, David Witz, Alik Sakharov, Andrew Baldwin e Katie O'Connell Marsh.

La serie è interpretata da Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland e Tara Moayedi. Si uniscono alla seconda stagione come personaggi ricorrenti Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor e Naian González Norvind.

La trama della stagione 2

La seconda stagione di Invasion, ricca di azione, riprende pochi mesi dopo, con gli alieni che intensificano i loro attacchi in una guerra totale contro gli umani. Il trailer offre un'anteprima ricca di suspense della nuova stagione, in cui alieni e distruzione abbondano, le risposte sono perseguite senza sosta e la lotta per la sopravvivenza del mondo continua.

Il trailer ufficiale

Questo il trailer ufficiale in italiano di Invasion 2.