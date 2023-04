L'ultima cosa che mi ha detto: quando l’ambizione supera il risultato finale

L'ultima cosa che mi ha detto

Quando uscì nelle librerie di tutto il mondo, “L'ultima cosa che mi ha detto” di Laura Dave diventò in breve il caso editoriale dell'anno, fu uno dei libri più venduti, discussi e di successo. Era inevitabile che si pensasse subito a una trasposizione cinematografica o seriale ed Apple Tv ora ce la offre, con protagonista lei, Jennifer Garner. La fu Elektra è il volto di questa serie thriller, incentrata su temi come l'abbandono, il tradimento ma soprattutto la ricerca della verità, dal 14 aprile disponibile sulla piattaforma streaming con 8 episodi. Peccato però che non mantenga nessuna delle attese o quasi.

La trama

Hanna (Jennifer Garner) e Owen (Nikolaj Coster-Waldau) sono felicemente sposati da poco ma sono riusciti a costruirsi una vita insieme a San Francisco. Lui è un solare uomo d’affari, lei d’altro canto si sta impegnando come può per creare un legame anche con Bailey (Angourie Rice) la figlia sedicenne di Owen. Nonostante la ragazza le renda la vita abbastanza difficile, con un atteggiamento ostile e una resistenza che anche Owen ha difficoltà a scalfire, la loro vita appare comunque felice e appagante.

Questo almeno fino a quando una mattina, Hanna riceva un biglietto da parte di Owen, dove questi gli chiede di proteggere la figlia. Da quel momento, l'uomo fa completamente perdere le sue tracce, non si sa se sia vivo o morto, ma al suo posto si materializza la polizia, l'FBI, una borsa piena di soldi e una serie di inquietanti segreti. In breve Hannah e Bailey saranno costrette ad accettare una triste verità: Owen le ha abbandonate, è dovuto scappare. Ma da che cosa? Il motivo lo scopriranno restando assieme, dandosi aiuto reciproco, in un viaggio in un mondo popolato da fantasmi, bugie, criminalità e conti in sospeso.

Le due stringeranno un legame molto forte, scopriranno anche di avere qualità (dettate dall'emergenza) di cui entrambe ignoravano l'esistenza. A mano a mano che il tempo passa tuttavia, apparirà sempre più chiaro che la loro vita non potrà mai più tornare ad essere quella di prima.

Jennifer Garner in una serie tutto sommato dimenticabile

C’è una regola base, fondamentale, che ancora oggi sovente ci si dimentica di seguire nel mercato audiovisivo: non tutti i libri di successo sono fatti per diventare qualcos'altro. Lo abbiamo visto succedere tante volte, con diverse saghe e racconti tanto popolari e perfetti su quelle pagine, quanto poi materializzatasi sotto forma di cocenti delusioni una volta arrivati sul piccolo o grande schermo.

Perché per ogni trilogia de il Signore degli Anelli di Peter Jackson, per ogni Non è un Paese per Vecchi dei fratelli Coen o puntata de il Trono di Spade, poi ci sono a riportarci sulla terra delle delusioni i tonfi de il Codice Da Vinci, serie come Under the Dome o Shadowhunters. Questa le ultime parole che mi ha detto, firmata da una molteplicità di registe, creata da Dave e Josh Singer, non è una tragedia, non è neppure un capolavoro, sta nel grande e anonimo mare di mezzo, dove risiede tutto ciò che di solito poi diventa dimenticabile. Protagonista è lei, Jennifer Garner, che ha avuto sicuramente una carriera inferiore a quella che poteva avere, con frequenti alti e bassi. Poteva diventare molto più di ciò che è stata, ma per farlo servino i film o le serie giusti, e Alias da sola è un po’ poco. Le ultime parole che mi ha detto non ha nulla della sensibilità e di ciò che la critica aveva elogiato del romanzo della Dave, un racconto anche di una forzata emancipazione. Ciò che ci viene dato è un thriller medio, che vorrebbe forse essere un nuovo a History of Violence ma che difetta di contenuti e sviluppo.

Un bel romanzo che doveva rimanere su carta

Certo, la Garner con la Bailey ha una buona chimica, ma non viene molto aiutata da una regia sovente pedante, poco dinamica, che si perde in mille lungaggini e poi va di fretta nei momenti in cui la caratterizzazione dei personaggi potrebbe guadagnarci. L'ultima cosa che mi ha detto offre comunque una gradevole variazione sul tema della distruzione del sogno americano, con quella famiglia perfetta che in realtà non esiste, quel padre e marito amorevole che si rivela un buco nero di falsità, egoismo.

Manca però in diversi momenti un vero e proprio motore dell'azione che crei una continuità di atmosfera, al di là delle singole rivelazioni, di questa fotografia del sempre bravo Michael McDonough, che aiuta a costruire un iter che è una sorta di labirinto avvolto nell’ombra.

Dominano i toni grigi, le luci spettrali, il vetro e le pareti che si stringono sui protagonisti come una gabbia invisibile, che nasconde la verità. Rimane un discreto prodotto generalista, ma certo da Apple Tv, la miglior piattaforma streaming su piazza, ci si aspettava di più. La speranza è che questo sia solo un incidente di percorso, che non diventi invece la prima di tante operazioni commerciali francamente evitabili. La cosa strana è che proprio Apple Tv con la deludente trasposizione de le Fondazioni di Asimov avrebbe dovuto imparare la lezione: non tutti i libri sono fatti per diventare altro.

Voto: 6