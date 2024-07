Las Azules: quando escono gli episodi della serie Apple TV+, il calendario completo

Su Apple TV+ è in uscita Las Azules - Women in Blue, serie tv crime ispirata a fatti reali e che parla della storia delle prime poliziotte donne di Città del Messico, subito impegnate a risolvere il caso di una serie di omicidi a danni appunto di donne.

Come sempre Apple TV+ non rilascia tutte le puntate insieme, come fa soprattutto Netflix, ma con una serie di uscite settimanali. Se volete seguire Las Azules e non perdervi neanche un episodio, dunque, ecco il calendario completo dell'uscita delle puntate.

Il calendario di uscita dei 10 episodi di Las Azules

Episodio 1 - Titolo: Maria - data di uscita 31 luglio

Episodio 2 - Titolo: Paola - data di uscita 31 luglio

Episodio 3 - Titolo: Norma - data di uscita 7 agosto

Episodio 4 - Titolo: Alma - data di uscita 14 agosto

Episodio 5 - Titolo: Angelese - data di uscita 21 agosto

Episodio 6 - Titolo: Laura - data di uscita 28 agosto

Episodio 7 - Titolo: Dora - data di uscita 4 settembre

Episodio 8 - Titolo: Rosa - data di uscita 11 settembre

Episodio 9 - Titolo: Gabina - data di uscita 18 settembre

Episodio 10 - Titolo: Valentina - data di uscita 25 settembre