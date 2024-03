"Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin" è una serie irresistibile

Duayne Boachie, Marc Wootton, Ellie White e Noel Fielding, protagonisti dell'irriverente serie su Dick Turpin

Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin sono l'appuntamento da non perdere per chi ama il british humor, la parodia, l'irriverenza più genuine e fantosiose, per chi vuole gustarsi un prodotto completamente diverso da ogni altro, capace di essere un perfetto mix tra comicità, dramma in costume, decostruzione di genere, come solo gli inglesi sanno fare. Noel Fielding è il mattatore assoluto delle serie su Apple Tv+, uno dei migliori prodotti comici che si siano visti da diverso tempo a questa parte.

Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin - la trama

Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin segue le romanzate gesta del leggendario Dick Turpin (un bravissimo Noel Fielding) ad oggi il più noto fuorilegge del periodo “romantico” inglese, quando nel 1700 in Europa, pittoreschi e spesso vanesi avventurieri cercavano facile fortuna e gloria rapinando nobili e ricchi borghesi per le strade. La Essex Gang di Turpin però è un po’ particolare, così come lo è lui, figlio di un macellaio rude e insensibile, che ha scelto di diventare rapinatore a dispetto della sua natura assolutamente pacifica. Vegano, debole di stomaco, ossessionato dalla moda ed ingenuo, Turpin si trova per una serie di strane coincidenze ad essere il nuovo leader di una gang sgangherata e sfigatissima, di cui fanno parte Honesty (Duayne Boiache), Nell (Ellie White), Moose (Marc Wootton).

I suoi sogni di gloria si scontrano con la realtà: come fuorilegge lui e i suoi fanno veramente schifo. Ma ecco che un’opportunità gli permetterà di mettersi in luce, facendoli però finire nel mirino del Generale Jonathan Wilde (Hugh Bonneville), deciso a metterli sulla forca. Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin fin dall'inizio si segnala per la perfezione dell'unione tra una rievocazione storica di grande impatto visivo, con scenografie e costumi non solo realistici ma anche incredibilmente seducenti, e la capacità di sposare un'atmosfera irriverente, canzonatoria e che si fa beffe di tutto quell'universo letterario che in quegli anni rendeva i fuorilegge delle figure tante idolatrate quanto distanti dalla realtà del loro vissuto.

Su tutto e tutti domina Noel Fielding, stand up comedian tra i più idolatrati del Regno unito, che crea un personaggio che appare un mix tra un Jack Sparrow di Johnny Depp e un Peter Sellers, con buona pace della leggenda del grande Dick Turpin, che a cavallo di Black Bess seminava scompiglio tra carrozze e balli. Il tutto valorizzato dal classico english humor sparato a raffica dall'inizio alla fine, creando gag irresistibili e contribuendo a rendere questa serie un'importante esperimento, una commistione di generi incredibilmente accattivante, qualcosa che mancava da tanto, troppo temp nel panorama televisivo.

Tanto english humor in una parodia geniale e dissacrante

Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin infatti, uniscono in sé atmosfere grottesche, comiche e gotiche proprie di una certa produzione chi ha avuto in Tim Burton il più grande profeta di sempre. Tuttavia, l'insieme strizza molto l'occhio anche a Guy Ritchie, al suo mondo di sgangherati gangster improbabili, rapinatori ridicoli, fessi, cialtroni, di cui riprende anche la caratterizzazione tribale, il ritmo rockeggiante e pulp. Pulp vuol dire anche Quentin Tarantino, di cui traspare il black humor, così come la cura per i dialoghi e il tempo comico, la volontà di porsi a metà tra classicismo e rilettura. Qualcuno noterà anche giocoforza un collegarsi a Plunkett & Macleane di Jake Scott, cult del 1999, anch'esso capace di parlare del brigantismo in modo innovativo e spiazzante.

Ognuno dei personaggi rappresenta uno stereotipo su cui Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin innesta significati e caraterizzazioni che vanno al di là del mero genere letterario a cui la serie è ispirata. Spesso il discorso si allarga alla società inglese tout court, a questa enorme provincia immutabile, dove il diverso dalla norma viene costantemente sbeffeggiato e deriso, dove il classismo e l'ipocrisia permangono. Ma non bisogna commettere l'errore di allargare troppo il cerchio, di farla troppo complicata, perché questa serie, perfetta per tempi comici, scrittura, grottesca e cazzona quanto basta da richiamare alla mente il glorioso Benny Hill, vuole semplicemente far divertire, far ridere, senza poi tanti messaggi di fondo, tante metafore, come si faceva una volta.

Bersaglio centrato della grandissima, anche per la continuità che appare nella sua ucronica forma, foriera di un'originalità di fondo assolutamente unica, con un protagonista sensazionale. Si ride tanto e volentieri, ci fa affezionare questa banda di sfigati, che fa il verso al cinema di Jackie Chan, che si collega spesso e volentieri alla moderna società inglese con tutti i suoi difetti e il suo culto del successo. Guardarla in lingua originale aiuterà a cogliere tante battute e doppi sensi, ma anche doppiato l'insieme rimane gradevolissimo, per la capacità che ha di giocare con i cliché storici e culturali dell'epoca, per come sa evitare cali di ritmo e ripetitività.

Voto: 9