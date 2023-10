Lezioni di chimica 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Il 13 ottobre ha debuttato su Apple TV+ Lezioni di chimica (titolo originale Lessons in Chemistry), serie tv composta da 8 episodi e tratta dall'omonimo romanzo della scrittrice americana Bonnie Garmus.

La storia (non vera, quindi non andate a cercare su Wikipedia i nomi dei personaggi) di Lezioni di Chimica ha come protagonista Elizabeth Moss, una chimica che negli Stati Uniti degli anni '50 fatica a farsi accettare da un settore e da una società profondamente maschiliste, per poi trovare una inaspettata svolta come conduttrice di un programma televisivo di cucina.

Episodio dopo episodio, Elizabeth e gli altri personaggi catturano l'attenzione e l'affetto del pubblico, o almeno questo è quanto successo a noi. E quando succede una cosa del genere, è inevitabile porsi la domanda: ci sarà una stagione 2 di questa serie? Proviamo a rispondere.

Ci sarà una stagione 2 di Lezioni di chimica?

Lezioni di chimica è stata ordinata da Apple TV+ come una mini-serie, quindi in teoria non dovrebbe esserci spazio per un seguito. A maggior ragione se si pensa che il libro di Garmus non ha, almeno per ora, una continuazione.

Questa serie dunque è destinata a chiudersi qui, anche perché un'attrice Premio Oscar come Brie Larson difficilmente può essere "ingabbiata" in una serie tv che sforna ogni anno nuovi episodi.

Perciò, a meno di clamorosi e al momento impossibili stravolgimenti, dobbiamo rassegnarci all'idea che non ci sarà Lezioni di chimica 2.