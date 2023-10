"Lezioni di Chimica", tra cucina e scienza una serie femminista e perfetta

Dal 13 ottobre su Apple TV+ c'è Lezioni di chimica, miniserie tv di 8 episodi con protagonista Brie Larson, attrice Premio Oscar nel 2015 per Room. La serie è tratta dall'omonimo romanzo d'esordio scritto nel 2022 dall'allora 65enne Bonnie Garmus, ed è ambientata negli Stati Uniti degli anni '50 e '60.

A noi questa serie è piaciuta moltissimo, ma se non vi fidate e volete - giustamente - saperne di più, ecco la nostra recensione di Lezioni di chimica, che inizia con la sintesi senza spoiler della trama.

Di cosa parla "Lezioni di chimica"

Elizabeth Zott (Brie Larson) è una tecnica di laboratorio all'istituto di ricerca Hastings. Non ha il dottorato (per un motivo che sarà spiegato), ed è una donna, quindi sebbene sia una chimica brillante viene costantemente denigrata e trattata con sdegno dai colleghi uomini.

Un giorno Elizabeth si introduce nel laboratorio di Calvin Evans (Lewis Pullman, già visto in Outer Range e Press Play), chimico tanto bravo - è grazie ai suoi premi che l'Hastings si tiene a galla - quanto misantropo, e sottrae dei becher per usarli nei suoi esperimenti. Calvin la scopre e la affronta, ma poi ci mette poco a rendersi conto di avere di fronte a sé una collega estremamente valida.

I due iniziano a collaborare su un progetto di "abiogenesi" (la scienza che studia l'origine della vita) che si concentra sulla possibilità che la vita abbia origine dal DNA (spoiler: è così), ma dai flash forward (e dal trailer, che trovate qui sotto) che vediamo fin dall'inizio del primo episodio scopriamo che il futuro di Elizabeth sarà in tv, come conduttrice di uno show intitolato "Cena alle sei" (prodotto da un personaggio interpretato da Kevin Sussman, ovvero Stuart di The Big Bang Theory) in cui insegna alle donne come applicare le leggi della chimica in cucina. E qui ci fermiamo per non rivelare troppo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Perché vedere questa splendida serie

Elizabeth Moss non sorride, non ammicca, non seduce, "osa" indossare i pantaloni anche in pubblico e non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Praticamente, tutto l'opposto di ciò che la società americana (e anche italiana) si attendeva in quegli anni da una donna, specialmente se lavorava in tv.

E ogni volta che non abbassa la testa, ogni volta che si ribella al maschilismo imperante, ogni volta che non si fa relegare nel ruolo di donnina timorata e accondiscendente, viene spontaneo applaudirla, apprezzare il suo coraggio e dire "vai così Elizabeth!". Avendo due figlie femmine, poi, abbiamo trovato commovente e fonte di ispirazione la forza della protagonista.

La storia di questa serie è pregna di momenti drammatici, e ciò che a nostro avviso è il principale punto di forza di Lezioni di chimica sono appunto gli insegnamenti che si possono trarre dalle vicende e dalle parole della sua protagonista, che lotta e combatte per una società più giusta senza cedere ai compromessi e a qualunque abuso di potere.

Il mondo, per fortuna, è molto cambiato da quegli anni, ma questa serie "femminista" riesce perfettamente nel suo intento di ricordare al pubblico la strada fatta e quella ancora da percorrere per costruire un mondo più giusto, in cui uomini e donne abbiano davvero le stesse opportunità di vita e di carriera. Insomma, Lezioni di chimica è l'ennesimo capolavoro di Apple TV+.

Voto: 9