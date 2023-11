Lezioni di Chimica, la spiegazione del finale della serie Apple TV+ con Brie Larson

Oggi è uscito l'ottavo e ultimo episodio, intitolato Introduzione alla chimica, di Lezioni di Chimica, la serie tv Apple TV+ con protagonista Brie Larson e tratta dall'omonimo romanzo pubblicato nel 2022 dall'esordiente Bonnie Garmus.

Abbiamo quindi visto come si conclude - secondo noi definitivamente - la storia di Elizabeth Moss, e di sua figlia Mad, che ha risolto anche il mistero legato al padre Calvin Evans. Ma facciamo un po' d'ordine per chiarire tutte le questioni in sospeso.

La pista trovata nell'orfanotrofio

Il penultimo episodio si concludeva con Mad che, nonostante le bugie del sacerdote che amministra da sempre l'orfanotrofio in cui è cresciuto Calvin e che nega spudoratamente di ricordarsi di lui, trova nella biblioteca una pista per risolvere il caso: il timbro della Remsen Foundation sui libri.

Mad e Elizabeth provano quindi a mettersi in contatto con quel signore che abbiamo visto entrare negli uffici della Remsen ma anche, tanti anni prima, nell'orfanotrofio. Per adottare Calvin, come aveva intuito il ragazzo, ma le bugie sono un vecchio vizio del sacerdote di cui sopra, che ha detto al signore che Calvin è morto, e a Calvin che quell'uomo non lo voleva.

"Cena alle sei" senza sponsor?

Mentre aspetta che qualcuno dalla Remsen risponda alle sue telefonate, e mentre consiglia a Fran di farsi avanti con Walter, lo show televisivo Supper at six sembra sul punto di crollare: il direttore dell'emittente dice infatti che lo sponsor attuale, quello che Elizabeth non gradiva, si è ritirato dopo che Elizabeth aveva denunciato il razzismo della polizia contro Harriet e gli altri che protestavano per la superstrada. E quindi o la stessa Elizabeth trova un nuovo sponsor entro due settimane o verrà licenziata, checché ne dica Walter.

La superstrada si blocca?

Harriet intanto, sembra aver convinto un altro membro del consiglio comunale a votare contro il progetto della superstrada che "casualmente" va a sconquassare proprio un quartiere abitato in prevalenza da persone di colore. Il quartiere in cui vivono Harriet e la sua famiglia, ma anche Elizabeth e Madeleine.

Chi è il signore che voleva adottare Calvin

Wilson, questo il nome del signore di prima, torna in ufficio alla Remsen Foundation e le sue segretarie lo informano delle chiamate ricevute dalla "star" Elizabeth Moss. Lui la richiama ma è l'ora di Cena alle sei, e la spettatrice che le aveva chiesto un parere sul suo sogno di diventare chirurga è tornata a dire che è stata ammessa al college.

Lo show finisce, Elizabeth convince Walter a rimanere disponibile all'amore, e poi finalmente parla al telefono con Wilson, decidendo di parlare in un incontro di persona, a cui lei va con la figlia Mad.

Madre e figlia, la prima più nervosa della seconda, si recano all'appuntamento e iniziano a chiedere informazioni su Calvin, e sul perché la Remsen lo ha supportato economicamente per tutta la vita. Wilson domanda il motivo di questo interesse, ed Elizabeth dice che Mad è la figlia di Calvin. La notizia sconvolge Wilson, che fa chiamare una donna a cui spetta l'onore di rivelare la verità.

Mad e Liz conoscono la mamma di Calvin

Quella signora, intercettata mentre gioca a golf, è Avery Parker, donna d'affari a capo della fondazione Remsen nonché, cosa più importante, madre di Calvin. Come madre di Calvin, non era orfano?

Mad chiede spiegazioni, e Avery spiega che era rimasta incinta a 16 anni, e quando aveva partorito la sua ricca famiglia le aveva sottratto il bambino per affidarlo a un istituto, per non dare scandalo, lasciandole solo il "diritto" di scegliere il nome di Calvin... curiosamente da un teologo del '600.

La storia della madre di Calvin

Una volta compiuti 25 anni Avery aveva avuto accesso ai suoi fondi e aveva iniziato a fare donazioni a tutti gli orfanotrofi della zona nella speranza di aiutare indirettamente il figlio, e soprattutto aveva assunto l'avvocato Wilson per indagare e provare a scoprire dove fosse quel ragazzo.

Finché, un giorno, lo rintracciarono in quell'orfanotrofio San Luca, e Wilson si recò per adottarlo, salvo essere bloccati da quella che non sapevano essere una bugia del direttore, forse geloso di Calvin o forse intenzionato a sfruttarne l'intelligenza per riparare vari problemi della struttura.

Avery si rassegnò, e così si convinse a lasciare andare il suo sogno di ricongiungersi col figlio. Finché un giorno Wilson trovò un articolo di giornale che parlava di quel giovane e brillante chimico di nome Calvin Evans.

Era la madre a mandare le lettere a Calvin

Con ritrovato entusiasmo Avery si mise quindi a scrivere lettere su lettere a Calvin per chiedergli un incontro chiarificatore. Ma noi sappiamo già che Calvin non solo non leggeva quelle lettere, ma ne era enormemente infastidito, al punto di fare quella scenata nel laboratorio e al punto di chiedere ad Harriet di inviare una diffida al mittente di quelle lettere.

Avery pensò quindi che Calvin non ne volesse sapere di lei, per averlo abbandonato, e si rassegnò nuovamente, dopo aver visitato di nascosto la casa di Calvin e aver visto che c'era Elizabeth a dargli la gioia che meritava.

Mad ed Elizabeth si prendono il loro tempo

Elizabeth e la figlia sono sconvolte dalla notizia, ma non sanno se accettare un'altra persona nella loro famiglia. Liz ne parla con Harriet, ma questa le spiega che, anche se Mad ha già l'amore della madre, di Harriet e della sua famiglia, c'è sempre posto per l'amore di un'altra persona.

Mad convince la madre a lasciare la tv

Intanto le due vanno in una scuola media che ha scelto Liz come giudice della mostra di scienze. E qui Mad dice alla mamma che va bene il lavoro in tv, ma se lei si sente una chimica "deve fare cose di chimica" e non continuare con Cena alle sei.

Elizabeth lascia la trasmissione

E così poco dopo la signorina Moss arriva in ritardo negli studi tv, poco prima che inizi lo show, portando con sé uno scatolone pieno di oggetti da piazzare sotto le sedie del pubblico per il suo ultimo giorno davanti alle telecamere-

Il programma inizia, Elizabeth si toglie la soddisfazione di svergognare il vecchio sponsor, razzista e anche pessimo come prodotto, e annuncia il nuovo sponsor che ha trovato: Tampax, gli assorbenti interni. Uno scandalo "enorme" per gli USA degli anni '60, ma Elizabeth ha avuto l'assenso di Kenneth, il prorpietario dell'emittente tv.

Per cui quando il direttore del canale fa per reagire da infame cafone qual è, interviene Kenneth e lo licenzia affidando il suo lavoro a Walter, che come primo compito - dopo una cena intima con Fran - dovrà trovare qualcuno che sostituisca la dimissionaria Moss alla conduzione del programma.

Harriet perde la causa

Nel momento a nostro giudizio peggiore di quest'ultimo episodio, assistiamo alla (per noi) prevedibile sconfitta della brava Harriet. Il consigliere che avrebbe dovuto votare contro la costruzione della superstrada, infatti, ha cambiato idea, probabilmente dopo aver ricevuto delle pressioni indebite.

Sta di fatto che abbiamo trovato inutilmente crudele questo epilogo per la povera Harriet, ma forse serviva a far capire quanto irta di ingiustizie fosse la vita degli afroamericani all'epoca.

L'epilogo della serie

Ed eccoci arrivati alla conclusione di questa miniserie. Elizabeth fa conoscere ad Avery il posto in cui con Calvin andavano a meditare e a remare, e la madre di Calvin offre alla nuora la possibilità di fare ricerca finanziata dalla Remsen Foundation. Elizabeth accetta volentieri.

Nell'epilogo di Lezioni di chimica, quindi, vediamo Elizabeth che, tre anni dopo, è diventata un'insegnante universitaria di chimica. Fa passare una decorazione natalizia tra gli studenti, cita un passaggio di Grandi Speranze (il libro preferito da Calvin e Mad) e inizia la sua lezione stile L'attimo fuggente con la sua tipica frase: "Let's begin, shall we?" ("iniziamo, che ne dite?"). E così si conclude una serie che ci ha emozionato e commosso dalla prima all'ultima scena.