Loot 3 ci sarà? Cosa sappiamo finora sul futuro della serie comedy di Apple TV+ con Maya Rudolph

Con l'uscita, mercoledì 3 aprile 2024, dei primi due episodi della seconda stagione, i fan di Loot hanno già iniziato a chiedersi se Loot 2 sarà l'ultima stagione o se ci sarà un seguito nella serie Apple TV+ con la super star della comicità americana Maya Rudolph nei panni di Molly Wells, una specie di versione comica dell'ex moglie di Jeff Bezos che, dopo aver ottenuto il divorzio dal multimiliardario e infedele marito, ottiene accesso a enormi fondi finanziari e a una fondazione benefica, che si mette in testa di dirigere per davvero. Ecco tutto quello che sappiamo finora sul futuro di Loot.

Loot 2 è la stagione conclusiva?

Al momento non è possibile diffondere ovviamente alcun dettaglio del finale di stagione, ma possiamo anticiparvi con certezza che, comunque, la seconda stagione di Loot non è stata pensata per essere quella finale: insomma, Loot 2 si conclude con delle situazioni in sospeso, che rimandano quindi a un seguito.

Loot 3 ci sarà?

A questa domanda non è invece al momento possibile rispondere con certezza, visto che per ora la serie tv non è stata ufficialmente rinnovata da Apple TV+. Come sempre, dipenderà dal successo che questa serie comedy avrà presso il pubblico.

Quando uscirà Loot 3?

Di conseguenza, se la risposta del pubblico dovesse convincere Apple TV+ a produrre Loot 3, la prossima stagione potrebbe uscire non prima dell'inizio del 2025.