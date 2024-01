Masters of the Air, la serie di Steven Spielberg su AppleTv+ è la chiusura di un cerchio

Edward Ashley, Matt Gavan, Callum Turner e Anthony Boyle, tra i protagonisti di Masters of the Air di Apple Tv+

Masters of the Air, la nuova serie bellica di AppleTv+ prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks chiude un cerchio, anzi un triangolo, che era cominciato ad inizio millennio, quando la televisione era ancora era vista come un habitat minore, artisticamente parlando. Ma già si muoveva qualcosa, e ora le imprese del 100° Gruppo Bombardieri durante la Seconda Guerra Mondiale, vanno a completare ciò che Band of Brothers cominciò e The Pacific proseguì, nel parlarci della Generazione Gloriosa, con una capacità unica di rinnovare il genere bellico, di diventare memoria, ma soprattutto di superare i limiti della narrazione hollywoodiana classica.

Un triangolo televisivo che ha cambiato tutto

Masters of the Air ha richiamato alla memoria fin dall'annuncio Band of Brothers, una delle più grandi serie mai fatte, una di quelle che ha cambiato tutto, per sempre. Arrivò sulla HBO, forte di una produzione in cui risplendevano, come in Masters of the Air i nomi nientemeno di Steven Spielberg e Tom Hanks. Protagonisti in quel 2001 furono i paracadutisti della Compagnia Easy della 101^ aviotrasportata, in 10 puntate che contribuirono a lanciare le carriere di futuri divi come Michael Fassbender, Tom Hardy, James McAvoy, Matthew Settle e Damian Lewis, nell'interpretare il Tenente Winters ed i suoi, addestrati a lungo per assaltare per primi il Vallo Atlantico durante il D-Day, poi arrivati a combattere in Olanda, nell'assedio di Bastogne fino al nido dell'Aquila di Hitler.

Successo fragoroso, incredibile, uno dei primissimi fenomeni televisivi globali, strage di Emmy Awards e Golden Globes e una capacità di connettersi anche al videoludico, continuando così quello strettissimo rapporto multimediale che Salvate il Soldato Ryan aveva cominciato solo pochi anni prima. Passano 9 anni e nel 2010 ecco che arriva la seconda produzione gemella, anch'essa tratta da un testo di memorie belliche:The Pacific, che lancerà Remi Malek e James Badge Dale. Fu addirittura superiore per caratura, per impatto e per profondità dei personaggi, portandoci in quell'inferno ributtante che fu il fronte del Pacifico, attraverso gli occhi di coloro i quali combatterono contro non solo il nemico giapponese, ma anche sete, malattie e una disperazione senza pari. Altro successo incredibile di pubblico di critica.



Capitò nel momento in cui proprio le serie tv stavano prendendo la rincorsa, soprattutto grazie alla HBO, arrivando ad un livello di popolarità che cambierà completamente il rapporto di forze tra piccolo e grande schermo. Masters of the Air della Apple Tv+, in questo 2024 si è presa il difficile compito di riprendere il discorso, a tanti anni di distanza, dopo che anche molti altri paesi e tante altre produzioni hanno messo un piede dentro all'arena, su Netflix, Amazon Prime, ovunque vi fosse la possibilità di offrire una pluralità di punti di vista su quel conflitto. Una guerra che quindi ha smesso di essere semplicemente una storia americana, come era stata per tanti decenni grazie ad Hollywood. Ma certo, Masters of the Air porta dalla sua una mole produttiva e un cast da grandissima produzione, qualcosa che nessun altro può fare a questo livello.

Il cambiamento di prospettiva globale sulla narrazione bellica

Se Band of Brothers portava dalla sua una ricerca di realismo che andava oltre il semplice fatto in armi, ma cercava di parlarci del cambiamento, dei rapporti umani sviluppatisi tra quei ragazzi lanciati in Europa, The Pacific era andata oltre. Della guerra ci mostrava soprattutto la parte più orrenda dal punto di vista mentale e spirituale, in quella fetta di mondo dove ogni regola, ogni codice di cavalleria, finì seppellito nel fango di Saipan o nella giungla di Guadalcanal. Masters of the Air prende parimenti dei ragazzi giovani, chiamati a dare il loro contributo ad uno scontro che è totale, ma soprattutto che ci arriva come tecnologico rispetto alle prime due serie. Qui c'è maggior distanza con un nemico che inizialmente è invisibile, lassù, a diversi chilometri d'altezza, dove si è indifesi o quasi contro la contraerea e contro i caccia tedeschi.

Rispetto alle prime due serie la fortuna, il caso, valgono molto più di valore o coraggio, fanno la differenza tra la vita e la morte. La guerra qui parte come iter hollywoodiano glamour alla Pearl Harbour, con Austin Butler, Callum Turner e Barry Keoghan che sognano di essere piloti vincenti ed eroici; poi come in Band of Brothers e The Pacific il risveglio è brusco ed orrendo. All'estero prodotti come Generation War, Narvik, Das Boot, Tutta la Luce che Vediamo, ma anche un esperimento a stelle e strisce come The Liberator, hanno contribuito a darci un'immagine sempre più variegata del secondo conflitto mondiale. Masters of the Air è però soprattutto un prodotto spielberghiano come lo erano le due precedenti e quindi dominato da emozioni primarie risvegliate dal ritmo e dall'impatto visivo.



La messinscena gigantesca però è soprattutto funzionale a far comprendere allo spettatore, la grandiosità e assieme la terribile realtà di uno scontro armato, il prezzo pagato per affondare la svastica. Fatto ancora più importante, questa serie rispetto alle due precedenti abbraccia molto più l'identità di racconto di formazione, vuoi anche per un'età degli interpreti e il pubblico di riferimento televisivo. Nel finale tutte e tre hanno saputo mettere da parte ogni volontà di dare una logica alla guerra, andare oltre una descrizione manichea, mostrare vittime collaterali e crimini. In altre parole una bellissima inversione a rispetto alla tendenza storicamente molto americana, di rendere l'adrenalina sempre e comunque la vera protagonista di ogni racconto bellico.