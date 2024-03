Apple TV+, tutte le uscite di aprile 2024

Indagini, politica, storia, scelte di vita. Arriva un nuovo mese e Apple TV+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di aprile sulla piattaforma di streaming.

Loot, stagione 2 (3 aprile 2024)

Si comincia il 3 aprile 2024 con la seconda stagione di Loot, la serie con Maya Rudolph nei panni di Molly Wells, fresca di divorzio dal miliardario magnate del settore tech John Novak e alle prese con una fortuna da gestire e la promessa di donarla tutta in beneficienza. A completare il cast Michaela Jaé Rodriguez, Nat Faxon, Ron Funches e Joel Kim Booster cui si aggiungono nuove guest star, tra cui Benjamin Bratt, Ana Gasteyer e O-T Fagbenle.

Sugar (5 aprile 2024)

Il 5 aprile 2024 debutta Sugar, la nuova dramedy con protagonista Colin Farrell. La serie, si legge nella sinossi, “è una rivisitazione contemporanea e unica del giallo con protagonista un detective privato”. Colin Farrell “interpreta John Sugar, un investigatore privato americano alle prese con la misteriosa scomparsa di Olivia Siegel, l'amata nipote del leggendario produttore di Hollywood Jonathan Siegel. Mentre Sugar cerca di determinare cosa sia successo a Olivia, porterà alla luce anche i segreti della famiglia Siegel, alcuni molto recenti, altri sepolti da tempo”.

Girls State (5 aprile 2024)

Sempre il 5 aprile 2024 su Apple TV+ arriva anche Girls State, il documentario che “segue 500 ragazze adolescenti provenienti da tutto il Missouri che si riuniscono per un'immersione di una settimana in un elaborato laboratorio di democrazia, dove costruiscono un governo sin dalle fondamenta, fanno campagna elettorale e formano una Corte Suprema per valutare le questioni più divisive del giorno”. In Girls State “il Paese si trova impantanato in una crisi democratica più profonda, con un discorso sui diritti civili sempre più urgente e una politica elettorale sempre più fragile, schiacciato da una polarizzazione politica ancora più estrema. Mentre le questioni razziali e di uguaglianza di genere in una democrazia rappresentativa raggiungono il culmine, queste giovani protagoniste affrontano i complicati percorsi che le donne devono intraprendere per costruire il proprio potere politico”.

Benjamin Franklin (12 aprile 2024)

Il 12 aprile 2024 appuntamento con Benjamin Franklin, la serie interpretata e prodotta da Michael Douglas e basata sul libro di Stacy Schiff, vincitrice del premio Pulitzer, A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America. La dramedy, si legge nella sinossi, “esplora l'emozionante storia della più grande scommessa della carriera di Benjamin Franklin. Nel dicembre del 1776, Franklin è famoso in tutto il mondo per i suoi esperimenti elettrici, ma la sua passione e il suo potere vengono messi alla prova quando - mentre il destino dell'indipendenza americana è in bilico - si imbarca in una missione segreta in Francia”.

Il premio della vita, stagione 2 (24 aprile 2024)

Concludiamo la carrellata con la seconda stagione de Il premio della vita, la serie creata da David West Read. “Una piccola città cambia per sempre quando appare una macchina misteriosa che promette di rivelare il potenziale nascosto di chiunque la utilizzi – racconta la sinossi - . Presto, le persone cominciano a cambiare lavoro e a riconsiderare le proprie relazioni e le proprie opinioni. Tutto per la ricerca di un futuro migliore”.

Apple TV+, tutte le uscite di aprile 2024