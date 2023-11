Apple TV+, le uscite di dicembre 2023

Dagli speciali di Natale per i più piccoli all’avventura di famiglia. Arriva un nuovo mese e Apple TV+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di dicembre 2023 sulla piattaforma di streaming.

The Family Plan (15 dicembre)

Il 15 dicembre 2023 arriva su Apple TV+ The Family Plan, il nuovo film con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan.

“Dan Morgan (Mark Wahlberg) ama la sua tranquilla vita di periferia come marito devoto, padre di tre figli e venditore di auto di successo. Ma questa è solo metà della storia. Decenni prima, era un assassino governativo d'élite incaricato di eliminare i soggetti più minacciosi e letali del mondo. Quando i nemici del suo passato lo rintracciano, Dan prende l'ignara moglie (Michelle Monaghan), la figlia adolescente e arrabbiata, il figlio adolescente e gamer professionista e l'adorabile bambino di 10 mesi e parte per un viaggio improvvisato attraverso il paese, fino a Las Vegas. Deciso a proteggere la sua famiglia, regalandole al contempo la vacanza della vita, Dan deve mettere in atto le sue abilità, da tempo sopite, senza rivelare la sua vera identità”, racconta la sinossi ufficiale.



The Family Plan è un film Apple Original prodotto da Skydance Media e diretto da Simon Cellan Jones. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger producono per Skydance, insieme a Mark Wahlberg e Stephen Levinson attraverso Municipal Pictures. John G. Scotti è il produttore esecutivo.

Il Natale di Charlie Brown (16 dicembre)

Nel catalogo di Apple TV+ c’è anche spazio per l’intramontabile Charlie Brown e il suo speciale di Natale. Appuntamento il 16 dicembre 2023. “In questo amatissimo speciale dei Peanuts, Charlie Brown deluso dal consumismo natalizio Charlie Brown diventa il regista della recita natalizia della banda. Riuscirà a convincere i suoi amici che la recitazione è meglio del ballo, a trovare l'albero "perfetto" e a scoprire il vero significato del Natale?”, recita la sinossi.

