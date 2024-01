Due documentari, un fanta-thriller e un drama storico. Arriva un nuovo mese e Apple TV+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di febbraio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Apple TV+, le uscite di febbraio 2024



The New Look (14 febbraio)

Cominciamo con The New Look, la nuova dramedy storica di Todd A. Kessler, interpretata da Ben Mendelsohn, nel ruolo di Christian Dior, e da Juliette Binoche, nel ruolo di Coco Chanel.

Ispirata a fatti realmente accaduti e girata interamente a Parigi, The New Look racconta la vita e la carriera di Christian Dior, Coco Chanel e degli stilisti a loro contemporanei che hanno affrontato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e lanciato la moda moderna. La serie, composta da 10 episodi, farà il suo debutto su Apple TV+ il 14 febbraio 2024 con i primi tre episodi, seguiti da un episodio ogni mercoledì fino al 3 aprile.

“Ambientata durante l'occupazione nazista di Parigi nel corso della Seconda Guerra Mondiale – si legge nella sinossi -, la serie si concentra su uno dei momenti più cruciali del XX secolo, quando la capitale francese ha riportato in vita il mondo grazie a un'icona della moda: Christian Dior. Mentre Dior sale alla ribalta con la sua rivoluzionaria e iconica impronta di bellezza e influenza, il primato di Coco Chanel come stilista più famosa del mondo viene messo in discussione. La saga intreccia le storie sorprendenti di personaggi contemporanei e antagonisti di Dior: dalla Grand Dame Coco Chanel a Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga e altri ancora e offre una visione straordinaria dell'atelier, dei disegni e degli abiti creati da Christian Dior grazie alla collaborazione con la Maison Dior”.

Oltre a Mendelsohn e Binoche, completano il cast anche Maisie Williams, nel ruolo di Catherine Dior; John Malkovich, nel ruolo di Lucien Lelong; Emily Mortimer, nel ruolo di Elsa Lombardi; Claes Bang, nel ruolo di Spatz e Glenn Close nel ruolo di Carmel Snow.

Constellation (21 febbraio)

Proseguiamo con Constellation, il thriller psicologico composto da otto episodi interpretato da Noomi Rapace e Jonathan Banks. La serie farà il suo debutto su Apple TV+ il 21 febbraio 2024 con i primi tre episodi seguiti da un episodio a settimana, fino al 27 marzo.



Creata e scritta da Peter Harness, Constellation, racconta la sinossi, “ha come protagonista Jo, un'astronauta che torna sulla Terra dopo un disastro nello spazio e scopre che alcuni pezzi fondamentali della sua vita sembrano essere scomparsi. La serie è un'avventura spaziale ricca di azione che esplora i lati più oscuri della psicologia umana e segue la disperata ricerca di una donna nel tentativo di svelare la verità sulla storia dei viaggi spaziali e di recuperare tutto ciò che ha perso”.



Nel cast della serie figurano anche James D'Arcy, Julian Looman, William Catlett, Barbara Sukowa e con la partecipazione di Rosie e Davina Coleman nel ruolo di Alice. La serie è diretta da Michelle MacLaren, Oliver Hirschbiegel e Joseph Cedar.

Apple TV+, tutte le uscite di febbraio 2024