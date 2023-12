Seconda Guerra Mondiale e un thriller poliziesco. Arriva un nuovo mese e Apple TV+ arricchisce il catalogo con due novità. Ecco le uscite di gennaio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Apple TV+, le uscite di gennaio 2024

Criminal Record (10 gennaio)

Il 10 gennaio 2024 spazio al brivido e al sospetto con Criminal Record, il nuovo thriller poliziesco in otto episodi con protagonisti il vincitore dell'Oscar Peter Capaldi e Cush Jumbo nei panni di due detective impegnati in un braccio di ferro su un caso di omicidio di alto profilo. “Una telefonata anonima porta due brillanti detective a confrontarsi su un vecchio caso di omicidio: lei è una giovane donna all'inizio della sua carriera, lui un uomo ben inserito e determinato a proteggere la sua reputazione. La serie tocca questioni razziali, fallimenti istituzionali e la ricerca di un punto d'incontro in una Gran Bretagna polarizzata”, racconta la sinossi.

Al fianco di Peter Capaldi nel ruolo dell'ispettore capo Daniel Hegarty e di Cush Jumbo in quello del sergente June Lenker, nel cast ci sono anche Charlie Creed-Miles nei panni di Tony Gilfoyle, Dionne Brown nel ruolo dell'Agente investigativo Chloe Summers, Shaun Dooley in quello del sergente Kim Cardwell, Stephen Campbell-Moore nei panni di Leo Hanratty, Zoë Wanamaker in quelli di Maureen, Rasaq Kukoyi nel ruolo di Patrick Burrowes, Maisie Ayres in quello di Lisa, Aysha Kala in quello di Sonya Singh, Cathy Tyson nei panni di Doris Mathis e Tom Moutchi in quelli di Errol Mathis.

Masters of the Air (26 gennaio)

Il 26 gennaio 2024 arriva invece Masters of the Air. La serie dei produttori esecutivi Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman, vanta un cast stellare guidato dal candidato all'Oscar Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, il candidato all'Oscar Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa.

Basata sull'omonimo libro di Donald L. Miller e sceneggiato da John Orloff, Masters of the Air segue gli uomini del 100esimo Gruppo Bombardieri (il “Bloody Hundredth”) alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista in condizioni proibitive, dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza. La rappresentazione del prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani uomini che hanno contribuito a distruggere l'orrore del Terzo Reich di Hitler è al centro della storia.

