Animazione, poliziesco, documentario e dramedy. Arriva un nuovo mese e Apple TV+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco tutte le uscite di giugno 2024 sulla piattaforma di streaming.

Apple TV+, tutte le uscite di giugno 2024

Presunto innocente (12 giugno 2024)

Cominciamo il 12 giugno 2024 con Presunto innocente, la miniserie con interpretata da Jake Gyllenhaal (che è anche produttore) e prodotta da David E. Kelley e J.J. Abrams. Basata sull'omonimo bestseller di Scott Turow, la serie, racconta la sinossi, “accompagna gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso l'orribile omicidio che sconvolge l'ufficio del procuratore di Chicago, quando il vice procuratore capo Rusty Sabich viene sospettato del crimine. La serie esplora l'ossessione, il sesso, la politica, il potere e i limiti dell'amore, mentre l'accusato lotta per tenere insieme la sua famiglia e il suo matrimonio”. Nel cast anche Ruth Negga, Bill Camp, O-T Fagbenle, Chase Infiniti, Elizabeth Marvel, Nana Mensah, Renate Reinsve, Peter Sarsgaard e Kingston Rumi Southwick.

Bread & Roses (21 giugno 2024)

Proseguiamo il 21 giugno 2024 con Bread & Roses, il documentario sulla resistenza delle donne afghane contro i talebani. Tra i produttori c’è anche Jennifer Lawrence.

Bread & Roses, si legge nella sinossi, “offre una potente riflessione sull'impatto in termini di diritti e mezzi di sussistenza delle donne dopo la caduta di Kabul per mano dei Talebani nel 2021. Il film segue la vita di tre donne, mentre, in tempo reale, lottano per recuperare la loro autonomia. Mani cattura lo spirito e la resilienza delle donne afghane attraverso una rappresentazione cruda della loro straziante condizione”.

Tierra de mujeres - Intrecci di vite (26 giugno 2024)

Continuiamo il 26 giugno 2024 con Tierra de mujeres - Intrecci di vite, la nuova dramedy ispirata al romanzo best seller La tierra de las mujeres di Sandra Barneda. La serie, si legge nella sinossi, “segue le vicende di Gala (Eva Longoria), una donna newyorkese la cui vita viene sconvolta quando il marito coinvolge la famiglia in illeciti finanziari, costringendola a scappare dagli Stati Uniti insieme all’anziana madre (Carmen Maura) e alla figlia in età universitaria (Victoria Bazua). Per sfuggire ai pericolosi criminali con cui il marito di Gala, ora scomparso, è in debito, le tre donne si nascondono nella stessa, incantevole cittadina vinicola della Spagna settentrionale da cui la madre di Gala era andata via 50 anni prima, giurando di non tornare mai più. Le donne cercano di ricominciare da capo e sperano che le loro identità rimangano sconosciute, ma i pettegolezzi nella piccola città si diffondono rapidamente, svelando i segreti e le verità più profonde della loro famiglia”.

WondLa (28 giugno 2024)

Concludiamo il 28 giugno 2024 con WondLa, la serie animata basata sulla serie di bestseller The Search for WondLa di Tony DiTerlizzi.

La serie, spiega la sinossi, “racconta le avventure di Eva, un'adolescente curiosa, entusiasta e vivace che viene cresciuta in un bunker sotterraneo all'avanguardia da Muthr, un robot custode. Il giorno del suo sedicesimo compleanno, un attacco al bunker costringe Eva a raggiungere la superficie terrestre, che ora è abitata da alieni, ricoperta da una fauna ultraterrena e senza nessun altro essere umano. Infatti, non si chiama più Terra ma Orbona. Otto, un simpatico orso d'acqua gigante con cui Eva condivide poteri telepatici e Rovender, un alieno irascibile dal passato travagliato, si uniscono a Eva in una pericolosa ricerca di altri umani, della sua casa e del suo vero destino”.

Apple TV+, tutte le uscite di giugno 2024