Apple TV+, tutte le uscite di luglio 2024

Misteri, omicidi, superpoteri, viaggi nel tempo. Arriva un nuovo mese e Apple TV+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di luglio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Sunny (10 luglio 2024)



Cominciamo il 10 luglio 2024 con Sunny, il mistery thriller con Rashida Jones. La serie, si legge nella sinossi, racconta di “Suzie, una donna americana che vive a Kyoto, in Giappone, la cui vita viene sconvolta quando il marito e il figlio scompaiono in un misterioso incidente aereo. Come "consolazione" le viene dato Sunny, uno dei nuovi robot domestici prodotti dall'azienda elettronica del marito. Sebbene all'inizio Suzie non sopporti i tentativi di Sunny di riempire il vuoto della sua vita, a poco a poco i due sviluppano un'amicizia inaspettata, mentre insieme scoprono l'oscura verità su ciò che è realmente accaduto alla famiglia di Suzie, rimanendo pericolosamente invischiati in un mondo che Suzie non sapeva esistesse”.

La donna del lago (19 luglio 2024)



Proseguiamo il 19 luglio 2024 con un altro thriller: La donna del lago, la serie con Natalie Portman e Moses Ingram. “Quando la scomparsa di una giovane ragazza sconvolge la città di Baltimora nel giorno del Ringraziamento del 1966, le vite di due donne convergono in una rotta di collisione fatale – recita la sinossi - . Maddie Schwartz è una casalinga ebrea che cerca di liberarsi di un passato segreto e di reinventarsi come giornalista investigativa; Cleo Sherwood è una madre che naviga nel ventre politico della Baltimora nera, mentre si danna per mantenere la sua famiglia. All'inizio le loro vite sembrano scorrere in parallelo, ma quando Maddie si incaponisce sulla misteriosa morte di Cleo, si apre un baratro che mette in pericolo tutti coloro che le circondano”.

Las Azules (31 luglio 2024)

Concludiamo il 31 luglio 2024 con Las Azules, il crime drama in lingua spagnola ambientato nel 1970 e ispirato a fatti realmente accaduti. La serie racconta “la storia di quattro donne che sfidano le norme ultraconservatrici dell'epoca e si uniscono alla prima forza di polizia femminile del Messico, per poi scoprire che la loro squadra è una trovata pubblicitaria per distrarre i media da un brutale serial killer. Mentre il numero dei cadaveri aumenta, María, la cui determinazione a catturare l'assassino diventa un'ossessione, Gabina, il cui padre è un rinomato poliziotto, Ángeles, una brillante analista di impronte digitali, e Valentina, una giovane ribelle, organizzano un'indagine segreta per riuscire in ciò che nessun agente maschio era stato in grado di fare e consegnare il serial killer alla giustizia”.

Apple TV+, tutte le uscite di luglio 2024