Comedy, drama, documentari e fantascienza. Arriva un nuovo mese e Apple TV+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di maggio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Apple TV+, tutte le nuove uscite di maggio 2024

Acapulco, stagione 3 (1 maggio 2024)

Cominciamo l’1 maggio 2024 con la comedy Acapulco. Nella terza stagione, si legge nella sinossi, “è arrivato il tempo di una riconciliazione con gli errori del passato e di nuovi entusiasmanti inizi. Nella storia ambientata ai giorni nostri, il Maximo adulto si ritrova a tornare in una Las Colinas che non riconosce più. Mentre nel 1985, il giovane Maximo continua la sua scalata al successo, mettendo potenzialmente a repentaglio tutte le relazioni che ha faticosamente costruito”. Oltre a Eugenio Derbez ed Enrique Arrizon, il cast della nuova stagione include Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco e Carlos Corona, cui si aggiungono le guest star Jaime Camil e Cristo Fernandez.



Dark Matter (8 maggio 2024)

Proseguiamo con la fantascienza. L’8 maggio arriva Dark Matter, la serie basta sul bestseller di Blake Crouch. Dark Matter, recita la sinossi, “è una storia sulla strada non percorsa. La serie segue Jason Dessen, un fisico, professore e padre di famiglia che una notte, mentre torna a casa per le strade di Chicago, viene rapito in una versione alternativa della sua vita. La meraviglia si trasforma rapidamente in incubo quando cerca di tornare alla sua realtà in mezzo a un panorama sconvolgente di vite che avrebbe potuto vivere. In questo labirinto di realtà, intraprende un viaggio straziante per tornare dalla sua vera famiglia e salvarla dal nemico più terrificante e imbattibile che si possa immaginare: se stesso”. Nel cast Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi e Oakes Fegley.

Hollywood Con Queen (8 maggio 2024)

Continuiamo con Hollywood Con Queen, sempre l’8 maggio 2024, la docuserie del regista Chris Smith e basata sul reportage del giornalista investigativo Scott Johnson. “Una misteriosa figura soprannominata "Con Queen" impersona le donne più potenti dell'industria dello spettacolo, attirando ignare vittime in Indonesia con la promessa di un'opportunità di carriera che cambierà la loro vita. I malcapitati caduti nella trappola della "Regina della truffa" investono ingenuamente le proprie finanze personali alla ricerca di una grande occasione, mentre vengono sfruttati e trascinati in un perverso gioco psicologico che si estende a tutto il mondo”, recita la sinossi.

The Big Cigar (17 maggio 2024)

E andiamo avanti con The Big Cigar. La serie, che debutta il 17 maggio 2024, segue “le vicende che intrecciano una rivoluzione hollywoodiana con una rivoluzione sociale. Si tratta di un'incredibile avventura che vede il fondatore delle Pantere Nere Huey P. Newton rifugiarsi a Cuba per sfuggire all'FBI grazie all'aiuto del famoso produttore Bert Schneider, in una fuga talmente elaborata da prevedere una finta produzione cinematografica. Tutto andrà storto in ogni modo possibile. E in qualche modo, è tutto vero. O quasi”, si legge nella sinossi. Nel cast André Holland, Alessandro Nivola, Tiffany Boone, PJ Byrne, Marc Menchaca, Moses Ingram, Rebecca Dalton, Olli Haaskivi, Jordane Christie e Glynn Turman.

Trying, stagione 4 (22 maggio 2024)

Concludiamo il 22 maggio 2024 con la comedy Trying. Nella quarta stagione, si legge nella sinossi, “andiamo avanti di sei anni e scopriamo che Nikki e Jason sono ormai genitori adottivi esperti e hanno costruito una piccola e deliziosa famiglia, arricchita da una straordinaria rete di supporto. Tuttavia, quando la loro figlia adolescente, Princess, inizia a desiderare un legame con la madre naturale, Nikki e Jason si trovano ad affrontare la prova definitiva delle loro capacità genitoriali. Oltre a Esther Smith e Rafe Spall, il cast comprende Sian Brooke nel ruolo di Karen, Darren Boyd nel ruolo di Scott e i nuovi arrivi Scarlett Rayner nel ruolo di Princess e Cooper Turner nel ruolo di Tyler.

