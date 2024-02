Viaggi, una pagina di storia americana, briganti e scalate sociali. Arriva un nuovo mese e Apple TV+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di marzo 2024 sulla piattaforma di streaming.

Apple TV+, le uscite di marzo 2024

Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin

Iniziamo con la nuova serie comedy-adventure Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin, con Noel Fielding nel ruolo del leggendario brigante britannico. La serie, composta da sei episodi, debutta l’1 marzo 2024 con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì.

“Dick Turpin – racconta la sinossi - intraprende un viaggio pieno di fughe assurde, quando viene nominato come capo di una banda di fuorilegge e incaricato di sbarazzarsi con astuzia del corrotto, sebbene autonominatosi uomo di legge, ladro Jonathan Wilde. In questa irriverente rivisitazione ambientata nel XVIII secolo, Dick è il più famoso - ma il più improbabile - dei rapinatori di autostrade, il cui successo è definito soprattutto dal suo fascino, dalla sua abilità nel dare spettacolo e dai suoi capelli. Insieme alla sua banda di simpatici furfanti, Dick cavalca gli alti e i bassi della celebrità e fa il possibile per sfuggire alle grinfie del Thief Taker General”. Al fianco di Fielding, completano il cast Ellie White, Marc Wootton, Duayne Boachie, Hugh Bonneville, Tamsin Greig, Asim Chaudhry, Dolly Wells, Joe Wilkinson, Mark Heap, Geoff McGivern, Michael Fielding, Samuel Leakey e Kiri Flaherty.

Manhunt (15 marzo 2024)

Proseguiamo con Manhunt, la miniserie in sette episodi che debutta su Apple TV+ + il 15 marzo 2024, con i primi due. Le altre puntate usciranno con cadenza settimanale.

Basato sul libro di James L. Swanson, bestseller del New York Times e vincitore del premio Edgar, Manhunt è un thriller cospirativo su uno dei crimini più noti ma meno compresi della storia, il sorprendente racconto della caccia a John Wilkes Booth all'indomani dell'assassinio di Abraham Lincoln.

Nel cast Tobias Menzies, Anthony Boyle, Lovie Simone, Will Harrison, Brandon Flynn, Damian O'Hare, Glenn Morshower, Patton Oswalt, Matt Walsh e Hamish Linklater. La miniserie è stata creata da Monica Beletsky.

Palm Royale (20 marzo 2024)

Concludiamo con Palm Royale, la nuova serie ambientata a Palm Beach che debutta su Apple TV+ il 20 marzo 2024 con i primi tre episodi. Le altre puntate arriveranno con cadenza settimanale.

Nel cast stellare ci sono Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy e Kaia Gerber. La serie vanta anche la partecipazione straordinaria di Bruce Dern e di Carol Burnett.

“Palm Royale – si legge nella sinossi - racconta la storia di persone splendidamente impossibili e segue le vicende di Maxine Simmons (interpretata da Kristen Wiig) nel tentativo di assicurarsi un posto al tavolo più esclusivo d'America: l'alta società di Palm Beach. Mentre Maxine cerca di attraversare quella linea impermeabile tra "chi ha" e "chi non ha", la serie pone le stesse domande che ancora oggi ci lasciano perplessi: Quanto di te stesso sei disposto a sacrificare per ottenere quello che ha qualcun altro? Ambientato nel 1969, Palm Royale è una testimonianza di tutti gli outsider che lottano per garantirsi la loro opportunità di emergere e appartenere veramente a se stessi”.

Apple TV+, tutte le uscite di marzo 2024