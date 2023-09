Apple TV+, le nuove uscite di ottobre 2023

Un documentario sull'ex spia divenuta romanziere e una serie drammatica e storica. Arriva un nuovo mese e Apple TV+ arricchisce il catalogo con due nuove proposte. Ecco le novità di ottobre 2023 sulla piattaforma di streaming.

Apple TV+, le uscite di ottobre 2023

Lezioni di chimica (13 ottobre)

Il 13 ottobre 2023 arriva su Apple TV+ Lezioni di chimica, la serie ambientata negli anni Cinquanta che racconta la storia di Elizabeth Zott (interpretata da Brie Larson), il cui sogno di diventare una scienziata si scontra con una società patriarcale. Quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio in cui lavora, accetta di condurre un programma televisivo di cucina e decide di insegnare alle casalinghe trascurate del Paese, e agli uomini che improvvisamente ascoltano, molto più di semplici ricette. Nel cast ci sono anche Aja Naomi King, Stephanie Koenig. Patrick Walker e Lewis Pullman.

Tiro al piccione - Ritratto di John Le Carré (20 ottobre)

Il 20 ottobre 2023 debutta Tiro al piccione - Ritratto di John Le Carré (il titolo originale è The Pigeon Tunnel), “un’esplorazione profondamente umana e coinvolgente – recita la sinossi ufficiale - dello straordinario viaggio di Le Carré e della linea sottilissima che separa la realtà dalla finzione”. Il documentarista premio Oscar Errol Morris alza il sipario sulla vita e la carriera dell’ex spia britannica David Cornwell, meglio conosciuto come John Le Carré, autore di classici romanzi di spionaggio come La spia che venne dal freddo, La talpa e Il giardiniere tenace. Ambientato sullo sfondo turbolento della Guerra Fredda fino ai giorni nostri, il film attraversa sei decenni e presenta l’ultima e più schietta intervista di le Carré, punteggiata da rari filmati d’archivio e momenti sceneggiati.

Apple TV+, le uscite di ottobre 2023