Sì, è il vero Pep Guardiola quello nell'episodio 11 di Ted Lasso 3

Se avete appena finito di vedere Mammanchester City (in lingua originale Mom City), undicesimo episodio della terza stagione della serie Apple TV+ Ted Lasso, è molto probabile che stiate cercando una precisa informazione.

O meglio, una generale - alla fine questa è l'ultima stagione o no? - a cui non è possibile dare risposta. Ma quella più specifica sulla puntata è: ma è il vero Pep Guardiola quello visto in Ted Lasso? Quello che fa il discorso sul fatto che non è importante vincere o perdere ma rendere i ragazzi la migliore versione di loro stessi (magari la ricerca Google è più breve ma il senso è questo)?

E la risposta è: sì, è davvero lui, l'allenatore del Manchester City, che fa da specialissima guest star nei panni di sé stesso nella pluripremiata serie Apple TV+. Se si lasciano scorrere i titoli di coda si può infatti leggere il nome di Pep Guardiola tra le guest star di episodio. E allora ecco il video del momento in cui Guardiola (dopo una sconfitta bruciante del suo City contro il Richmond di Ted) ci fa capire che in effetti anche lui si ispira alla filosofia di Ted Lasso.