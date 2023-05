Razzismo o "insulti" negli stadi? La migliore risposta a Gasperini arriva da una serie tv

Il personaggio di Roy Kent in "Ted Lasso"

I tristemente noti cori dei tifosi dell'Atalanta contro lo juventino Vlahovic di domenica scorsa sono una forma di razzismo, come pensano in molti, compreso il Giudice Sportivo che ha chiuso per un turno la curva Pisani dello stadio di Bergamo, o "solo insulti", come dichiarato a fine gara dal tecnico atalantino Gian Piero Gasperini, secondo cui sostanzialmente dare dello "zingaro" è solo un modo per offendere e distrarre l'avversario, come "figlio di p." o "pezzo di m.", per citare le analogie di Gasperini?

Chi scrive questo articolo propende per la prima ipotesi, anche se in un certo senso possiamo arrivare a comprendere il senso delle parole del Gasp, che quando ha voluto fare una distinzione tra il "razzismo vero, che è una cosa gravissima e da combattere assolutamente" e i beceri cori offensivi dei suoi tifosi voleva intendere che gli atalantini insultavano Vlahovic in quel modo perché reputano che gli dia molto fastidio quel termine usato in modo dispregiativo.

E quindi in sostanza volevano colpirlo "dove fa più male". Se intendiamo correttamente il pensiero di Gasperini, allora i tifosi bergamaschi hanno "insultato" Vlahovic, come fecero con l'allora napoletano Koulibaly un anno fa, perché lo temevano e volevano fargli perdere la concentrazione? Invece a un altro gli urlerebbero "figlio di p." perché particolarmente attaccati alla mamma? Invece Koulibaly e Vlahovic no? O l'insulto familiare o generico viene tirato fuori solo come seconda scelta se non ci sono tratti etnici, sessuali o territoriali a disposizione?

Ebbene, se anche fosse così, neanche a farlo apposta la migliore risposta a Gasperini, ma forse ancor di più a qualunque tifoso urli cori razzisti o "solo" offensivi a un calciatore è arrivata dall'episodio 9 di Ted Lasso 3, uscito mercoledì 10 maggio, tre giorni dopo i fattacci di Bergamo.

Che cos'è o chi è Ted Lasso?

Se non siete esperti di serie tv, forse urge una breve sintesi (se invece sapete benissimo di chi e cosa stiamo parlando scorrete avanti). Ted Lasso è in sostanza la più bella serie tv sul calcio che sia stata mai fatta. È in streaming su Apple TV+, e anche se la terza stagione è stata fin qui molto contestata, è perché le prime due stagioni sono state qualcosa di strepitoso.

Ad ogni modo, questa serie comedy si chiama come il suo protagonista, Ted Lasso, che è un allenatore di football americano da college che viene incredibilmente chiamato in Inghilterra ad allenare una (fittizia) squadra di Premier League, il Richmond. Per intenderci, una sorta di Un allenatore nel pallone, dove però il coach è un americano coi baffi che non sa niente di calcio ma è bravissimo a fare dei suoi ragazzi un gruppo unito. Se volete saperne di più leggete questa vecchia recensione.

La "risposta" di Ted Lasso, anzi di Roy Kent, a Gasp

Proviamo a riportare la "risposta" di questa serie a Gasperini senza fare troppo spoiler. Dunque, nell'episodio 9 di Ted Lasso 3, intitolato Lo spogliatoio aux folles, un solitario tifoso del Richmond rivolge alla sua stessa squadra un grido discriminatorio - o "solo" offensivo? - e scatta una reazione.

Nella conferenza stampa post partita, Ted Lasso (Jason Sudeikis) viene sostituito dal vice Roy Kent (Brett Goldstein, autore di un'altra serie tv molto bella). Ovviamente un giornalista fa una domanda su quell'episodio. E Roy, che se non lo conoscete immaginatevi un inglese con la faccia da cattivo che dice "fuck" ogni tre parole, racconta un aneddoto che ogni tifoso che sputa odio dagli spalti dovrebbe sentire.

In breve, Roy dice che quando era un giovane calciatore aveva preso in giro un suo compagno su un tema molto personale, e questo aveva reagito così violentemente da vedere stroncata la sua carriera di calciatore. Ma c'era un motivo, che non vi riveliamo, dietro quella reazione aggressiva, e quando Roy lo scopre ne viene segnato molto di più che dalle botte subite.

Ed ecco la morale di Roy Kent: "Capisco che alcune persone pensino che comprando un biglietto abbiano il diritto di urlare qualsiasi cosa orribile ai calciatori. Ma non sono solo calciatori. Sono anche persone. E nessuno di voi (giornalisti) sa cosa succede nelle vite degli altri".

Personalmente, non abbiamo niente da aggiungere allo spunto di riflessione proposto da questa serie. Anzi sì, una cosa: il fatto che molti calciatori di Serie A siano molto ricchi non è una ragione per insultarli liberamente. Anche perché gli stessi "insulti" li abbiamo sentiti con le nostre orecchie centinaia di volte in partite di serie minori, amatoriali, e persino contro calciatori bambini.