Servant 4, la spiegazione del finale di serie (in pieno stile M. Night Shyamalan)

Nell Tiger Free nei panni di Leanne in Servant

Venerdì 17 marzo (data perfetta per un horror, tra l'altro) è uscito su Apple TV+ il decimo e ultimo episodio di Servant 4, ovvero dell'ultima stagione di questa serie tv prodotta e creata da M. Night Shyamalan (regista di film come Il sesto senso, The Village, Unbreakable).

Chiunque abbia visto anche uno solo dei film citati sa già che la cifra stilistica di M. Night Shyamalan è ben precisa, e consiste nei finali con colpo di scena integrato (non dovremmo commettere peccato di spoiler se ricordiamo, ad esempio, quando nel finale di Il sesto senso si capisce che Bruce Willis è morto all'inizio del film).

C'era quindi molta attesa per l'ultimo episodio in assoluto di Servant, perché appunto stavamo tutti aspettando il coniglio che questa volta avrebbe tirato fuori dal cilindro il regista indiano-statunitense. L'attesa è stata ovviamente ripagata, con una conclusione che può aver lasciato dubbi o domande, a cui proviamo a rispondere in questo articolo.

Come finisce Servant 4

Se nelle prime tre stagioni i sentimenti del pubblico verso Leanne potevano oscillare tra la compassione e la paura, cioè per semplificare tra l'amore e l'odio per questo personaggio così ambiguo, in quest'ultima stagione di Servant è pressoché impossibile parteggiare per la giovane tata dei Turner.

La timida ragazza che era entrata in questa lussuosa casa di Philadelphia, infatti, ha lasciato il posto a una giovane donna sicura di sé e soprattutto dei suoi poteri. E a proposito di poteri: l'unica ambiguità in qualche modo rimasta in piedi in quest'ultima stagione è proprio sul fatto che Leanne abbia davvero questi poteri o no.

A confondere le acque (ma poi a chiarire definitivamente come stanno le cose) in Servant 4 è ricomparso il "caro" vecchio zio George, che dopo aver sfruttato Roscoe (quella specie di investigatore reclutato da Julian) per tenere d'occhio Leanne va da Sean e Julian e li convince che no, Leanne non ha nessun potere, tutte le cose strane successe - dalle fondamenta della casa che crollano ai vari incidenti più o meno gravi che abbiamo visto in quaranta episodi - sono semplici coincidenze.

Ok e quindi Jericho? Zio George prova a spiegare anche questo, dicendo che Leanne era da sempre ossessionata da Dorothy, così quando ha saputo di quello che era successo ha trovato un neonato di una eroinomane appena morta per strada e l'ha portato a casa dei Turner approfittando della somiglianza con il vero Jericho e introducendolo attraverso dei tunnel sotterranei che risalgono a tanti anni prima.

Lo stupore dura un attimo, perché poi vediamo zio George che si frusta per punirsi del dolore inflitto ai Turner con le sue bugie e soprattutto con la ostinata presenza di Leanne. E quindi capiamo una volta per tutte che sì, Leanne ha dei poteri e Jericho è davvero lui.

Sean e Julian, però, ancora non lo sanno, quindi seguono le indicazioni di George per consegnarle Leanne affinché possa essere portata in qualche posto per curarla. Ma lei, ormai lo sappiamo, non è facilmente catturabile, e infatti riesce a liberarsi e a uccidere sia zio George sia gli altri membri della Chiesa dei Santi Minori che erano con lui.

Dorothy, nel frattempo, ha scoperto dell'ossessione che Leanne ha nei suoi confronti da quel famoso servizio al concorso di bellezza per bambini. E dopo essere stata abbandonata anche dalle due infermiere che aveva assunto (o meglio, abbandonata da una, perché l'altra, che era membro della chiesa, ha fatto una brutta fine per mano di Leanne) è praticamente sola, anche perché non si fida più del marito e del fratello.

Dopo il fallimento della "opzione George", i due uomini provano a risolverla da soli nel bel mezzo di una inspiegabile tempesta che sta colpendo la città, ma un colpo di vento fa sì che Sean si ferisca con il coltello che voleva usare per uccidere Leanne, mentre Julian viene buttato giù per le scale da quella che, in teoria, è la sua fidanzata. Mentre Sean sale sull'ambulanza, Leanne gli giura che non lo farà più entrare in casa.

Ed eccoci all'epilogo della serie. Nel penultimo episodio, intitolato Risveglio, Sean e Julian riescono finalmente a parlare con Dorothy, uscita di casa di nascosto da Leanne. In auto, mentre la tempesta infuria, dopo quattro stagioni arriva infine il momento in cui Dorothy, debitamente imbeccata dagli altri due, sblocca la sua memoria e si ricorda di quando Jericho morì dopo essere stato dimenticato in macchina in quel maledetto giorno d'estate.

Lo shock, ovviamente, è immenso per Dorothy. Ma almeno è giunto il momento di non cedere più ai ricatti. Infatti Sean e Julian portano Dorothy in casa e le dicono che è finita, Dorothy ha recuperato i ricordi. Solo che non è ancora finita.

Perché Dorothy viene blandita da Leanne, che le giura che se sceglierà di rimanere in quella casa con lei, Leanne le restituirà per sempre Jericho, ora tornato a essere un bambolotto. La promessa fa vacillare la donna, che però alla fine si arrende alla verità.

Così, quando Leanne va in soffitta per "litigare con Dio", tipo Forrest Gump sulla barca col tenente Dan, Dorothy si arma di santa pazienza e le dice: "Non sei cattiva, avrei dato qualunque cosa per poter parlare un minuto ancora al mio bambino e tu mi hai concesso mesi e mesi con lui".

Ormai, tuttavia, Leanne ha capitolato. Fa finta di cedere, di volersi allontanare dalla zona, ormai impraticabile, con gli altri tre, poi torna in casa con la scusa che deve recuperare una cosa di zio George e inizia il suo rito.

Dà fuoco alla casa, chiama Tobe per fissare un appuntamento che non ci sarà mai, ed esegue tutte le azioni previste dalla Chiesa dei Santi Minori. Ovvero si brucia gli occhi con del profumo, si dilania le carni delle braccia con lo spunzone con cui aveva ucciso George e, ballando sotto la pioggia e tra le fiamme, aspetta che la morte arrivi e la porti con sé, mentre la casa crolla. Ma cosa succede di preciso nel finale?

La spiegazione del finale di Servant 4

La notte è passata, così come quella strana tempesta. La polizia sta facendo i rilievi del caso, e un agente rassicura Sean sul fatto che con i risarcimenti dell'assicurazione potranno ricostruire la loro casa, ma Sean dice che non hanno nessuna intenzione di tornare in quel luogo di dolore.

E poi rivediamo l'agente Reyes, la poliziotta che era intervenuta in occasione della morte di Jericho e che avevamo visto ritornare un'altra volta a casa Turner. E qui inizia il "finale in stile M. Night Shyamalan".

Perché l'agente Reyes racconta a Dorothy che anni prima anche lei ha avuto un grave incidente, e che fu riportata in vita... proprio dalla Chiesa dei Santi Minori, che in seguito l'ha aiutata a entrare in polizia e le ha affidato il compito di sorvegliare Leanne.

Neanche il tempo di rimettere a posto la mascella caduta e gli spettatori assistono all'ultima, sorprendente scena. Ancora Reyes va da Julian, che prova a tagliare corto dicendo di aver già detto tutto agli altri poliziotti, ma l'agente lo blocca.

Gli parla di quando è stato rianimato (alla fine della stagione 2) da Leanne dopo che era andato in overdose. Solo che non era una semplice rianimazione, ma proprio un ritorno dalla morte alla vita (e infatti ricordate che Julian aveva riferito di aver visto Jericho in quei momenti?).

E quindi, spiega Reyes, "ora sei della famiglia", ovvero un membro di questa strana setta (intorno a lui ci sono altri membri che lo fissano), e quando vorrà potrà farsi... vivo, diciamo così. E la serie si chiude con una scena memorabile: Julian si vede riflesso in una vetrina, e intorno al suo corpo c'è il riflesso di due ali nere disegnate in un murale di fronte. In pratica, l'immagine serve a dire che Julian è un angelo, e lui reagisce con un "oh, merda" su cui partono i titoli di coda di questa intensissima serie tv di Apple.