Slow Horses 3 è ancora la migliore serie di spionaggio in circolazione

Da mercoledì 29 novembre su Apple TV+ è in uscita la terza stagione di Slow Horses, la serie tv che mischia spionaggio e dramma (con buone dosi di umorismo) con protagonista Gary Oldman e ispirata alla serie di romanzi di Mick Herron sulla "Slough House", in italiano la "Casa del Pantano", dove sono "scaricati" gli agenti del servizio segreto britannico MI5 che hanno combinato qualche guaio.

Dopo aver risolto il caso legato agli ambienti di estrema destra britannica nella prima stagione, e quello che ha visto coinvolto i servizi segreti russi per uccidere e derubare un oligarca nella seconda, i "ronzini" di Jackson Lamb sono alle prese con un nuovo caso che ci terrà incollati allo schermo per tutti gli 8 episodi. Prima di spiegare perché guardare Slow Horses 3, però, un breve riassunto senza spoiler della terza stagione.

Di cosa parla Slow Horses 3

Nella prima scena della nuova stagione conosciamo due nuovi personaggi, un uomo e una donna. Lei ha scoperto che lui sta avendo una relazione con lei (solo) per spiarla e scappa via, lui la insegue ma quando la trova è troppo tardi. Fine del prologo.

Alla Casa del Pantano, intanto, la squadra di Jackson Lamb è momentaneamente tranquilla, a parte Louisa, che cerca di dimenticare il compianto Min uscendo con una serie di uomini di cui non le interessa molto, mentre Ho vorrebbe colmare quel vuoto affettivo che la morte di Min ha lasciato.

Cartwright vorrebbe cambiare lavoro e va a fare un colloquio per lavorare alla sicurezza industriale di una grande azienda, ma non gli va benissimo e torna a "casa", dove Catherine Standish gli fa archiviare dei vecchi file. Ma proprio Catherine viene catturata e rapita una sera dopo il suo incontro con gli Alcolisti Anonimi.

A rapirla è l'uomo che abbiamo visto nella prima scena, ma perché lo ha fatto? Cosa vogliono da Standish? Come reagirà Jacson? Non vi rispondiamo per non fare spoiler, ma potete guardare il trailer di Slow Horses 3, qui sotto.

Perché non perdersi assolutamente Slow Horses 3

Il punto è: se fin qui avete amato questa serie, non potete per nulla al mondo perdervi la terza stagione. Perché Lamb è sempre magnifico nel suo ruolo di sporco, brutto, volgare e cattivo ma anche straordinario agente segreto (ci sia permesso uno spoiler: quando dice che i rapitori di Standish l'hanno segregata perché vogliono morire ci ha esaltato).

E la sua squadra di agenti è magnifica nella sua imperfezione: da Luoisa a Cartwright, da Ho a Dader e Longridge, tutti i ronzini sono pazzeschi, sia per come sono scritti i personaggi sia per come vengono interpretati. Insomma, Slow Horses 3 non delude le aspettative e si mantiene ai livelli altissimi delle scorse stagioni.

Se invece non avete mai visto Slow Horses, allora la questione è ancora più semplice: iniziate a vederla e provate a resistere a questa serie che vi tiene col fiato sospeso mentre vi fa anche ridere. Difficilmente la abbandonerete, fidatevi.

Voto: 9