Slow Horses 4 ci sarà, è già ufficiale: cosa sappiamo finora

Se avete visto il finale di Slow Horses 3 avrete notato che anche in questa stagione quella successiva viene annunciata già prima dei titoli di coda dell’ultimo episodio. Il punto perciò non è se ci sarà Slow Horses 4, ma chi e cosa ci sarà e quando uscirà la nuova stagione della serie Apple TV+. Proviamo a mettere in ordine cosa è dato sapere finora.

Quando esce Slow Horses 4

Non ci sono date ufficiali di uscita della quarta stagione, che salvo intoppi uscirà nel 2024, probabilmente a un anno di distanza da questa terza stagione appena conclusa (a sua volta uscita un anno dopo la seconda nel cui finale si annunciava il seguito). Insomma, probabilmente se ne parlerà intorno a novembre 2024.

Di cosa parlerà Slow Horses 4: le anticipazioni dal teaser trailer

Nelle immagini mostrate a fine terza stagione vediamo che i nostri amati Ronzini sono ancora guidati dal venerabile e ora più barbuto Lamb, a cui River riconosce grandi doti mentre parla con qualcuno.

Lo stesso iconico personaggio interpretato da Gary Oldman viene mostrato mentre parla con una donna che a noi dà l’idea di essere una giornalista per le domande che fa, e a lei nel finale di teaser trailer Lamb dice di aver perso un membro del suo team (come scusa per non farsi una doccia).

Chi sarà a morire tra i Ronzini? Nel teaser vediamo ancora Marcus Longridge e Shirley Dander, evidentemente reintegrati, e anche Catherine, che però è inquadrata da sola quindi chissà cosa farà, magari qualcosa per scoprire la verità su Charles Partner.

Si vede la prima scrivania Diana Taverner alle prese con un caso che - come al solito - rischia di mettere a repentaglio l’esistenza stessa dei servizi segreti di Sua Maestà, ma siamo tranquilli perché c’è River Cartwright a difenderci, mentre scappa su un motorino tipo Ciao, mentre si nasconde a suo nonno apparentemente infuriato e mentre come sempre cercano tutti di ammazzarlo.

Ci saranno ovviamente anche Louisa e Rod, e non c’erano dubbi, al contrario dell’identità di questa donna bionda che vediamo coinvolta non solo in scene che sembrano interviste o comunque colloqui ma anche in sparatorie. Per saperne di più ci toccherà aspettare, intanto possiamo anticipare i nomi degli attori che si aggiungeranno al cast in Slow Horses 4, ovvero Hugo Weaving, Joanna Scanlan, Ruth Bradley, Tom Brooke e James Callis.