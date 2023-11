La serie tv comedy da vedere quando non riuscite a dormire (non in quel senso)

Still Up

Su Apple TV+ da qualche giorno è disponibile l’intera prima stagione di Still Up (che potremmo tradurre con “ancora in piedi”), serie tv britannica di genere comedy che parla di due persone che, come suggerito dal titolo, soffrono di insonnia.

Ed è in particolare a chi come loro la notte fatica a prendere sonno, ma in generale a tutti, che consigliamo la visione di questa serie. Non perché vi farà addormentare, però, anzi. Ma prima di spiegare cosa intendiamo, un breve riassunto senza spoiler della trama di Still Up.

Di cosa parla Still Up

Lisa (Antonia Thomas) e Danny (Craig Roberts) sono due amici che hanno in comune, appunto, l’insonnia. Entrambi vivono a Londra, ma il loro rapporto di amicizia si svolge al telefono (ed essendo una serie Apple TV+ si può anche dedurre il modello), perché Danny è diventato agorafobico, oltre che insonne, dopo essere stato scaricato dalla sua ex. Lisa, invece, è insonne da sempre, ha una figlia piccola e sta da poco con un uomo che pur essendo il padre della bambina se ne prende cura come tale.

Danny e Lisa sono amici, e lei vorrebbe anche aiutarlo a trovare una compagna che gli faccia dimenticare la ex, ma la confidenza, l’intimità e una certa attrazione reciproca sono evidenti, per quanto loro lo neghino innanzitutto a sé stessi. Noi però non diciamo altro per non spoilerare e vi invitiamo a guardare il trailer di Still Up, qui sotto.

Perché vedere Still Up, soprattutto se si è insonni

Se state cercando una versione moderna delle lezioni universitarie di filosofia o delle partite di biliardo che almeno noi guardavamo tanti anni fa per addormentarci, Still Up è una scelta sbagliatissima: non solo non vi farà sbadigliare, ma finirete probabilmente a guardare tutta la stagione in una notte (anzi, in metà notte, perché le puntate durano circa mezz’ora).

Perché Still Up è una serie brillante, divertente in modo acuto, tipicamente britannico. La relazione tra i due protagonisti fa venire voglia di tifare per loro (o shipparli, come dicono i giovani), così come è facile immedesimarsi nella fobia dell’uno e nell’imbarazzo dell’altra.

Still Up è insomma una serie tv da vedere in ogni caso, e che dimostra ancora una volta lo strapotere di Apple TV+ nel genere comedy (cfr. Ted Lasso, Platonic, Shrinking, Loot...). Ma se per caso soffrire anche voi di insonnia come Danny e/o Lisa, allora semplicemente dovete vedere questa serie.

Perché il disturbo di cui soffrono i protagonisti vi farà sentire meno soli, e anzi forse riuscirete anche a sorridere delle difficoltà nel prendere sonno e dei rimedi che Lisa e Danny hanno sperimentato invano. Non vi curerà, questo è certo, ma se proprio i vostri occhi vogliono restare aperti tutta la notte, tanto vale guardare qualcosa di bello.

Voto: 8